Oib Genel Kurulu

Otomotiv sektörünün koordinatör kuruluşu Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinde (OİB) gerçekleştirilen genel kurulda 106 oyun tamamını alan Baran Çelik, birliğin başkanı seçildi.

OİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının 12 yıldır üst üste lider sektörü olan ve 28,5 milyar dolarla geçen yıl ihracatta tüm zamanların rekorunu kıran otomotiv sektöründe koordinatör kuruluş birliğin seçimli olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Tek liste ile seçime gidilen genel kurulda Baran Çelik, başkan oldu.

Önceki OİB Yönetim Kurulunda muhasip üye görevinde bulunan Çelik, Türkiye'de ihracat yapan tüm otomotiv ana ve yan sanayi şirketlerinin üyesi olduğu OİB'in 2018-2022 dönemi için Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütecek. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, otomotivden enerjiye pek çok iş dalında faaliyet gösteren Beyçelik Holding AŞ'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO görevlerini sürdürüyor.

OİB Yönetim Kurulunda yer alan asil üyeler, Ford Otomotiv, Toyota Otomotiv, Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları, Oyak- Renault Otomobil Fabrikaları, Bosch Sanayi ve Ticaret, Valeo Otomotiv, İnci GS Yuasa Akü, Teknik Malzeme, Martur Sünger ve Koltuk ve Farplas Otomotivden oluştu. Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise Pimsa Otomotiv, TKG Otomotiv, Destek Otomotiv, BPO B-Plas Plastic Omnium Otomotiv, Ermetal Otomotiv, Maysan Mando Otomotiv, Bayrak Lastik, Grammer Koltuk Sistemleri, Haksan Otomotiv Mamulleri ve Meklas Otomotiv olarak belirlendi.

Denetim Kurulu asil üyeleri Canel Otomotiv, Ecoplas Otomotiv ve Elatek Kauçuk, yedek üyeler ise Bolt Bağlantı Elemanları, Orven Kauçuk Makine Yedek Parçaları ve Presmetal Otomotiv Yan Sanayi şirketlerinden oluştu.

"Küresel rekabet gücümüzü daha da artıracağız"

Genel kurulun ardından konuşan Çelik, sonucun Türkiye otomotiv endüstrisine hayırlı olmasını diledi.

Çelik, OİB'in açıkladığı verilere göre martta 3,1 milyar dolarlık ihracatla aylık bazda tüm zamanların rekorunu kırarak bir kez daha dikkatleri üzerine çeken sektörün, son 26 aydır ihracatta artış grafiğini sürdürdüğünü bildirdi.

Türkiye'nin toplam ihracatının 5'te birinden fazlasını otomotiv sektörünün gerçekleştirdiğini, ihracattaki liderliği kararlılıkla devam ettireceklerini vurgulayan Çelik, "OİB olarak yeni dönemde gerek mevcut gerekse yeni hedef pazarlara yönelik geliştireceğimiz vizyoner ve stratejik adımlarla küresel rekabet gücümüzü daha da artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Eski OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu da Türkiye otomotiv sektörünün geçen yıl dünyada 14, AB'de ise 5. büyük üretici pozisyonunda olduğunu belirterek, "Son 12 yılın ihracat şampiyonu olan otomotiv, yine son 12 yılda 23,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Geçen yıl ihracatta tüm zamanların rekorunu kırdık. Yine geçen yıl en büyük pazarımız olan Almanya'ya yüzde 10 artış gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.