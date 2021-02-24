OİB'den Güney Afrika'ya dijital ticaret atağı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) hedef pazarlarda ihracatı artırmak üzere dijital platform üzerinden düzenlediği "Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti" programları, 1-5 Mart'ta Güney Afrika ile devam edecek.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) hedef pazarlarda ihracatı artırmak üzere dijital platform üzerinden düzenlediği "Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti" programları, 1-5 Mart'ta Güney Afrika ile devam edecek.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, OİB'in Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) desteğiyle düzenleyeceği "Güney Afrika Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti", Türkiye'den 20, Güney Afrika'dan 40 olmak üzere 60 firmanın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Toplantıda, webinar ve firmalar arası görüşmelerle iki ülkenin toplam 1-2 milyar dolar aralığında seyreden ticaretiyle iş birliği faaliyetlerinin artırılması hedefleniyor.

Güney Afrika Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti Programı'nın açılışı, 1 Mart tarihinde OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ev sahipliğinde, tüm firmalara açık olacak webinar programı ile başlayacak.

Moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ'ın yapacağı webinar programının açılışı, TİM Başkanı İsmail Gülle'nin katılımıyla gerçekleşecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin otomotiv ihracatında hedef ülkelerden birisi olduğunu ifade etti.

Afrika kıtasında otomotiv endüstrisinin lideri durumundaki Güney Afrika'da yılda 600 binden fazla motorlu araç üretildiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Otomotivde yılda 7 milyar dolar ithalat gerçekleştiren Güney Afrika'ya ise Türk otomotiv sektörü olarak 2020 yılında 64 milyon dolar ihracat yaptık. Mal grubu bazında en yüksek ihracat değeri ise 51 milyon dolarla tedarik endüstrisine ait bulunuyor. Otomotiv ihracatımız henüz çok yüksek bir rakama sahip olmamakla birlikte ülkeye olan toplam ihracatımız içinde yine de otomotiv endüstrisi ürünleri öne çıkıyor. Bu ülke pazarına girişimizde Güney Afrika'nın Asya ve AB ülkelerinin pazara girişteki rekabet avantajı ve piyasadaki yerleşik ilişkiler gibi nedenlerden dolayı zorluklar yaşıyoruz. G20 üyesi olan ve ülkemizle benzer kalkınma hedefleri olan Güney Afrika ile ikili ticari ilişkilerimizi dijital sektörel ticaret heyeti programımızın da etkisiyle daha fazla geliştirmeyi hedefliyoruz."

OİB'in düzenleyeceği dijital sektörel ticaret heyetinin açılıştaki webinar programına, Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile Pretorya Ticaret Müşaviri Işıl Demet Karakurt da katılarak birer konuşma gerçekleştirecek.

Güney Afrika otomotiv sektörüne yönelik bilgilendirme sunumlarının da yapılacağı program kapsamında düzenlenecek Türk ve Güney Afrikalı otomotiv firmaları arasında online ikili iş görüşmeleri, 5 Mart'a kadar sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan