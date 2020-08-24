Oğuzhan Koç'un yeni single'ı 'Heyecandan' yayınlandı Türk Pop Müziğinin sevilen isimlerinden Oğuzhan Koç, 2020 yazının hitleri arasına giren ve tüm müzik listelerinde haftalarca zirvedeki yerini koruyan "Kendime Sardım" adlı çalışmasının hemen ardından, yazın ritmine uygun bir şarkısını daha sevenlerinin beğenisine sundu.

"Heyecandan" isimli şarkının sözü ve müziği Oğuzhan Koç'a, düzenlemesi ise Çağrı Telkıvıran'a ait. Eda Şölenci'nin eşlik ettiği film tadında klibin yönetmenliğini ise Mehmet Ali Ergin üstlendi. DİJİTAL PLATFORMLARDA YAYINDA Oğuzhan Koç'un "Heyecandan" adlı single çalışması Hypers Music etiketiyle tüm dijital platformlarda ve klibi Oğuzhan Koç YouTube kanalında yayında. Kaynak: Snob Magazin