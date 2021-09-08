Oğuzhan Karasu kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Oğuzhan Karasu kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç?
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Oğuzhan Karasu kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Oğuzhan Karasu kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç?

Oğuzhan Karasu kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Oğuzhan Karasu kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç?
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2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası devam ederken A Milli Takım voleybol kadromuzda oynayan oyuncuların istatistikleri merak edildi. Merak edilen isimler arasında Oğuzhan Karasu geliyor. Peki, Oğuzhan Karasu kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç? İşte tüm bilgiler...

Oğuzhan Karasu'nun boyu kaç? Oğuzhan Karasu kaç yaşında? Oğuzhan Karasu nereli? Oğuzhan Karasu aslen nereli? Oğuzhan Karasu hangi bölgede oynuyor? Oğuzhan Karasu evli mi? Oğuzhan Karasu sevgilisi kimdir? Oğuzhan Karasu doğum tarihi kaç?

OĞUZHAN KARASU KİMDİR?

16 Haziran 1995'te İstanbul'da dünyaya gelen Oğuzhan Karasu, voleybola 2006 yılında Fenerbahçe altyapısında adım attı. 2014-15 sezonunda çifte lisansla Kahramanmaraş Belediyespor forması giyen Karasu, Fenerbahçe formasıyla Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci yaşadı. Oğuzhan Karasu Türk Milli takım içinde görev almaktadır.

Oğuzhan Karasu, 2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye Milli takımı kadrosunda yer almaktadır. Efe Bayram'ın boyu 2.05 metredir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Oğuzhan Karasu'nun İnstagram'da toplamda 10bin takipçisi bulunuyor. İnstagram adresine "@oguzhankarasu8" hesabından ulaşabilirsiniz.

Oğuzhan Karasu istatistikleri: Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

  • Pozisyon: Orta Oyuncu
  • Doğum Tarihi: 16/06/1995
  • Kilo:104 kg
  • Boy:205 cm
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Oğuzhan Karasu kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Oğuzhan Karasu kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç? - Haberler
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