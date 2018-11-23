Öğretmenler Günü'ne Doğru

Altınordu Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Temel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Temel, mesajında, okumanın ve öğrenmenin insanoğlu için vazgeçilmez bir olgu olduğunu aktardı.

Öğretmenliğin, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülmeyecek kadar saygın ve fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu ifade eden Temel, şunları kaydetti:

"Öğretmenler ülkenin kalkınmasında, nitelikli insan yetiştirilmesinde, toplumdaki barışın ve huzurun sağlanmasında önemli sorumluluklar üstlenmektedirler. Bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülmeyecek kadar saygın ve fedakarlık gerektiren bir meslek olan öğretmenlik, devletin ve milletin kaderini de doğrudan etkilemektedir. Vatanperver, bilinçli, birikimli, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş nesiller yetişmesi öğretmenlerimize bağlıdır. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmesi öğretmenlerimizin varlıklarıyla olacaktır. Bu kutsal yolda bizlerin kıymetli öğretmenlerimize güveni ve desteği tamdır. Bilginin kaynağı olan eğitim gönüllüleri öğretmenlerimiz, yarınlar adına umut bağladığımız en büyük güçtür."

Temel, öğretmenlerce geleceğe sağlam adımlarla basan bir nesil yetiştirilmesi temennisinde bulunarak, "Çocuklarımızın, gençlerimizin gelişmesinde sonsuz emek harcayan zor şartlar altında dahi olsa ülkemizin her köşesinde özveri, sabır, emekle görevlerini özenle yerine getirmeye çalışan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.