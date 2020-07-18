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Öğretmenin paha biçilemeyen forma koleksiyonu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 25 yıldır öğretmenlik yapan Ahmet Tunç'un Süper Lig, yabancı lig, kulüp, köy, mahalle, dernek ve okul takımlarından aldığı 150 formadan oluşan koleksiyon, görenlerin ilgisini çekiyor.

Öğretmenin paha biçilemeyen forma koleksiyonu
18.07.2020 16:02 | Son Güncelleme: 18.07.2020 16:07

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 25 yıldır öğretmenlik yapan Ahmet Tunç'un Süper Lig, yabancı lig, kulüp, köy, mahalle, dernek ve okul takımlarından aldığı 150 formadan oluşan koleksiyon, görenlerin ilgisini çekiyor.

25 yıl öğretmenlik yapan ve 20 yıldır İnegöl'de görev yapan Ahmet Tunç'un evinde dev bir forma koleksiyonu bulunuyor. 1996 yılında başladığı forma koleksiyonunun da en değer verdiği formaların köy takımı formaları olduğunu belirten Tunç'un elinde Süper Lig takımlarının yanı sıra Rıza Çalımbay'ın yolladığı Sivasspor forması bile bulunuyor.1961 yılında babası Hasan Tunç'un askerlik yaptığı İnegöl'e 2000 yılında atanan Ahmet Tunç, 20 yıldır severek İnegöl'de öğretmenlik yapıyor. 1996 yılında Şanlıurfa'da forma toplamaya başlayan Tunç'un ise bir kuralı var, topladığı formaları satın almıyor.HATIRA OLARAK SAKLAMAK İSTİYORDUMElinde kulüp, köy, mahalle, dernek ve okul takımlarından oluşan 150 formalık bir koleksiyon bulunan Tunç, "Futbol oynadığım takımların formalarını hatıra olarak saklamak istiyordum. O dönemde yani bundan 30 yıl önce amatör takımların çok fazla çeşit formaları olmadığından bunu yapamamıştım. 1996 yılında öğretmen olarak atandığım Urfa'da bu forma biriktirme işine başladım. Görev yaptığım yatılı bölge okulu ile Türkiye Şampiyonasına katılmıştık. Şampiyona sonrası okul takımının bir forması bana hatıra olarak verildi. Böylece bu forma, koleksiyonum ilk forması oldu. Daha sonra arkadaşlarımdan 2 - 3 tane eski formalarını alabildim" dedi.EN DEĞERLİ FORMATunç  konuşmasını şöyle sürdürdü; "Tüm formalar benim için çok değerli. En anlamlı formalar köy takımlarının formaları olabilir. Çünkü köy takımının formaları azdır. Bu formalarda emek, yoksulluk kokar. Ancak her forma özeldir, her forma güzeldir. Ben Sivaslıyım. Uzun yıllardır Sivas'tan, köyümden uzağım. Bu sebeple Rıza Çalımbay'ın gönderdiği Sivasspor formasının doğal olarak ayrı bir yeri var. İsmail Güldüren, İzzet Kaya, Mutlu Topçu, Gökhan Güleç, Yatabare, Mısır Milli takımı, Kurtuluşspor, Kafkasspor, Gençlergücü, Orhaniyespor, Hayriyespor her birinin ayrı bir hikayesi, anısı var. Kimi o formayla şampiyonluğu kaçırmış, kimi kümede kalmıştı."HEDEF 200 FORMA

"Hedefim 200 formaya ulaşmak. İnegöl'de bu koleksiyonum ile ilgili bir sergi açmak isterim. Gerçi formalarımdan ayrılmak beni üzer ama güzellikler paylaşılmadıkça bu koleksiyonun da çok anlamı olmaz. Bana forma gönderen, belki de elindeki tek formayı veren herkese teşekkür ederim."

- Bursa

Kaynak: DHA

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