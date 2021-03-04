Öğretmenin dairesi, alev alev yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Öğretmenin dairesi, alev alev yandı

04.03.2021 17:14 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:18
Öğretmenin dairesi, alev alev yandı

ANTALYA'da 3 katlı binanın son katında oturan öğretmene ait daire, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

ANTALYA'da 3 katlı binanın son katında oturan öğretmene ait daire, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 484 Sokak'taki 3 katlı apartmanın son katında öğretmen Altan Derin'e ait dairede saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yaklaşık 20 dakikada yangını söndürdü. Dairenin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Öğretmenin dairesi, alev alev yandı
Öğretmenin dairesi, alev alev yandı
Öğretmenin dairesi, alev alev yandı
Öğretmenin dairesi, alev alev yandı
Öğretmenin dairesi, alev alev yandı
Öğretmenin dairesi, alev alev yandı
Öğretmenin dairesi, alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Muharrem İnce Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Karadeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Öğretmenin dairesi, alev alev yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 17:20:44. #1.16#
title