Öğrenciler yaz tatilinde "esnaflığı" öğreniyor

22.08.2019 13:11

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından pilot il seçilen Kırşehir'de uygulanan "Kırşehirli Genç Ahiler Çalışma Hayatında Projesi" kapsamında, 481 ortaokul ve lise öğrencisi, yaz tatilinde esnaf yanında ticareti öğreniyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Ticaret ve Sanayi Odasının yanı sıra Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile başlatılan proje ile 8, 9 ve 10'uncu sınıfta okuyan 481 öğrenci, başta kent merkezindeki tarihi Uzun Çarşı olmak üzere, çeşitli bölgelerdeki iş yerlerinde çalışmaya başladı.

İş hayatına ve ticarete yakınlıklarına göre değerlendirilen öğrenciler, müşteriyle ilişkiler, ürün satmanın incelikleri, vitrin dizaynı gibi konularda esnafın yanında tecrübe kazanıyor.

Öğrenciler, projeye katılan iş yerlerinde 6 hafta çalışarak esnaflığın inceliklerini öğrenecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırşehirli Genç Ahiler Çalışma Hayatında Projesi ile öğrencilerin meslekleri tanıdıklarını, çalışma şartlarını daha erken yaşlarda öğrenme fırsatı bulduklarını söyledi.

Karadeniz, öğrencilerin bu sayede çalışma hayatını da daha erken çağda tanımalarının sağlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ahiliğin başkenti olan Kırşehir'de mesleki eğitim ile ilgili yeni bir başlangıç noktası oluşturuldu. Esnafın hayat tecrübesinin öğrencilere aktarmasının sağlanarak, öğrencilerimize girişimcilik ruhunu da aşılamış olduk. Öğrencilerimiz çalışma hayatı ile daha erken tanıştılar. Yaz döneminde çalışma hayatını izleme imkanı bularak ticaret ve ticari çalışmalar hakkında ön bilgileri oluştu. Ahilik kültürü tabana yayılarak, usta çırak ilişkisi güçlendirildi."

33 öğrencinin çalışacakları iş yerlerini kendilerinin bulduğunu dile getiren Karadeniz, 448 öğrenciyi de çeşitli iş yerlerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yönlendirdiklerini söyledi.

Uzun Çarşı'daki bir züccaciyecide proje kapsamında çalışan 9. sınıf öğrencisi Hayrunnisa Turgut, iki haftadır çalıştığı iş yerinde deneyim kazanmak için gayret gösterdiğini anlattı.

İlk başlarda müşterilerle iletişim kurmakta zorlandığını ifade eden Turgut, zaman ilerledikçe kendini geliştirdiğini dile getirdi.

"Esnaflığı, Ahiliği öğretmek için elimizden geleni yapıyoruz"

İş yeri sahibi Hüseyin Uzun da genç kızın ilk günlerde biraz çekingen olmasına rağmen ilerleyen zamanlarda açıldığını söyledi.

Müşteriyle diyalog kurmakta zorlanan öğrenciyi uyararak ve işin inceliklerini öğreterek yardımcı olduklarını kaydeden Uzun, "Son günlerde işe başladığı zamana göre biraz daha iyi. Müşteriye yardımcı olmaya çalışıyor, ürünleri getirip götürüyor." dedi.

Uzun, gençlerin bu tür projelerle hayata hazırlanması gerektiğine işaret ederek, "Kırşehir esnaflık merkezi, Ahilik memleketidir. Bu yüzden yeni nesle böyle bir mesleği öğretmek, esnaflığı, Ahiliği öğretmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bunda da başarılı olacağımıza eminim." diye konuştu.

Beyaz eşya mağazasında çalışan lise öğrencisi Berat Emin Demir de ticarete merakı olduğu için böyle bir imkanı değerlendirdiğini bildirdi.

Esnaflığı öğrendiğini anlatan Demir, "İşe girdikten sonra insanlarla iletişimim arttı, daha rahat konuşabiliyorum. Burada teknolojik aletleri kullanmayı, pazarlık yapmayı ve ticareti de öğreniyorum." şeklinde konuştu.

Konfeksiyon mağazasında çalışan ortaokul öğrencisi Filizcan Özgüneş de yaklaşık bir aydır proje kapsamında çalıştığı iş yerinde tecrübe edindiğini anlattı.

Çalışmasının ilerleyen zamanlarda kendisine fayda sağlayacağını aktaran Özgüneş, "Esnaflık, tezgahtarlık öğreniyorum. Buraya geldiğimden bu yana iletişimim kuvvetlendi, daha da ilerledi. Çevrem genişledi. Ben burada Ahilik prensiplerine göre mesleği öğrenmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA