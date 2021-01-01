Oğlunun aldığı 5 kaz, 55 yaşındaki girişimci kadının geçim kapısı oldu
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Oğlunun aldığı 5 kaz, 55 yaşındaki girişimci kadının geçim kapısı oldu

01.01.2021 11:17 | Son Güncelleme: 01.01.2021 11:20
Oğlunun aldığı 5 kaz, 55 yaşındaki girişimci kadının geçim kapısı oldu

Kars'tan gelin geldiği Kayseri'de oğlunun aldığı 5 kazdan 500 kaza ulaşan girişimci Nilüfer Baynaz, kurduğu çiftlikte yetiştirdiklerini Türkiye'nin birçok iline gönderiyor.

Kars'tan gelin geldiği Kayseri'de oğlunun aldığı 5 kazdan 500 kaza ulaşan girişimci Nilüfer Baynaz, kurduğu çiftlikte yetiştirdiklerini Türkiye'nin birçok iline gönderiyor.

Kayseri'ye 35 yıl önce gelen ve zamanla aile bütçesine katkı sağlamak isteyen 55 yaşındaki Baynaz, oğlundan kaz satın almasını istedi.

Annesinin isteğini geri çevirmeyen oğlu da 5 kaz satın alarak annesine teslim etti. Zamanla bunların sayısını artıran Baynaz, komşularına da rahatsızlık vermemek için Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bahçeli ev kiraladı.

Baynaz, AA muhabirine, Kayseri'ye gelmeden önce de kaz işi ile uğraştığını ve aile bütçesine katkı sağlamak için eski günlerine döndüğünü söyledi.

Kaz yetiştirme sürecinden bahseden Baynaz, "Kayseri'ye gelin geldim. Daha sonra Kayseri'de kaz satmak istedim. Oğluma kaz almasını söyledim. O da sağ olsun aldı ve şükürler olsun bunlar benim geçim kaynağım oldu." ifadelerini kullandı.

Kendisine eşinin de yardım ettiğini aktaran Baynaz, kar elde etmeye başladıktan sonra kiraladıkları evi de satın aldıklarını dile getirdi.

Baynaz, kaz yetiştirmenin zor olduğunu, civcivler çıkığında bir çoban gibi onların peşinden otlatmaya gittiğini, arpa, buğday gibi yiyecekler verdiklerini kaydetti.

"Yapamazsın diyen çok oldu"

"Kazları her yere bırakamıyorsunuz. Köpek, tilki kapabiliyor." diyen Baynaz, 5 taneyle başlayıp zamanla 500 kaza ulaştıklarını, yetiştirdiklerini Türkiye'nin her tarafına gönderdiklerini anlattı.

Baynaz, kış aylarında kazların kesildiğini, bazılarını tuzlayıp kurumaya bıraktıklarını söyledi.

Yaptığı işten memnun olduğunu anlatan Baynaz, "Yapamazsın diyen çok oldu. Ben burada her şeyimle özgürüm, kendime güvendiğim için bu işleri yapıyorum." dedi.

Bütçesinden dolayı hayallerini gerçekleştiremediğine değinen Baynaz, devletin teşvikleri ile kazların sayısını artırıp, tesisleşmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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