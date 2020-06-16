Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
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Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu

DÜZCE'de, bisiklet tamircisi oğluna yardımcı olmak için yanında çalışmaya başlayan Emine Yüksel (55), 5 yıl içinde iyi bir bisiklet tamircisi oldu.

Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
16.06.2020 08:05 | Son Güncelleme: 16.06.2020 08:09

DÜZCE'de, bisiklet tamircisi oğluna yardımcı olmak için yanında çalışmaya başlayan Emine Yüksel (55), 5 yıl içinde iyi bir bisiklet tamircisi oldu. Yüksel, işini severek yaptığını belirtti.

Düzce'de 3 çocuk annesi Emine Yüksel, bisiklet tamircisi oğluna, 5 yıl önce montaj için gönderilen bisikletlerin kolilerini açarak yardım etmeye başladı. Emine Yüksel bir süre sonra bisikletlerin montajlarını da yaparak eline ilk tamir anahtarını aldı. Emine Yüksel daha sonra bisiklet tamirine de merak salınca 5 yıldır bisiklet tamir ustası olarak çalışmaya başladı. Bisikletlerin her vidasını söken ve tamir ettikten sonra yerine takan Yüksel, bisiklet tamirciliği dışında evinde yemek yapmaya ve ev işleriyle meşgul olmaya devam ediyor.

Bisiklet tamirciliğine merak ederek başladığını ifade eden Emine Yüksel, "55 yaşındayım. 2 kızım, 1 oğlum var. Ben 5 yıldır bisiklet tamirciliği yapıyorum. Oğlumun yanına servis için getirilen bisikletlerin paketlerini açmaya yardıma geliyordum. Ondan sonra benim ilgimi çekti ve başladım, 5 yıldır devam ediyorum" dedi.

İşini severek yaptığını belirten Emine Yüksel, "Ben hevesliydim. Bisiklet tamiri için gelenler şaşırıyorlar. İlgi çekiyor. Eve gidiyorum, yemek yapıyorum, işimi yapıyorum. Tekrar buraya yardıma geliyorum. Çok zevkle yapıyorum. Kadınların başaramadığı bir şey yok. Kadınlar her şeyi başarırlar. Yeter ki istekli olsunlar" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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