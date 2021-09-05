Off-road tutkunları Bartın'daki şenlikte buluştu
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Off-road tutkunları Bartın'daki şenlikte buluştu

Off-road tutkunları Bartın'daki şenlikte buluştu
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Spor

Bartın'ın Arıt köyünde ilk kez "Doğa ve Off-Road Şenliği" düzenlendi.

Bartın'ın Arıt köyünde ilk kez "Doğa ve Off-Road Şenliği" düzenlendi.

Doğaseverler ile Arıt Köyü Kültür Turizm ve Kalkınma Derneğince organize edilen yarışlara, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Bolu'dan 120 off-road aracı ile çok sayıda sporcu katıldı.

Çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalışan sürücüler, parkurda zor anlar yaşadı.

Zamanla yarışan sporcular, zorlu etaplardan en kısa sürede çıkmak için mücadele etti.

Yarışları ilgiyle takip eden off-road tutkunları, heyecanlı anlar yaşadı.

Canlı müzik, kamp, doğa gezisi, safari turları ile yöresel ürün satışının da yapıldığı şenliğe, Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Off-road tutkunları Bartın'daki şenlikte buluştu
Off-road tutkunları Bartın'daki şenlikte buluştu
Off-road tutkunları Bartın'daki şenlikte buluştu
Off-road tutkunları Bartın'daki şenlikte buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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