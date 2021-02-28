Off-road tutkunları, Afyonkarahisar'da buluştu

Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan off-road tutkunları, Afyonkarahisar'da buluştu.

Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ile Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü tarafından organize edilen birbirinden güçlü ve özel tasarlanmış off-road araçlarının yer aldığı "4x4 Afyon Gezisi", ECC Tur ve Jura Hotels katkılarıyla düzenlendi.

Türkiye'nin farklı illerinden 25 off-road tutkunu, "4x4 gizemlişehirafyon gezisi" kapsamında Zafer Meydanı'nda bir araya geldi.

Ardından Kurtuluş Savaşı'nın en önemli mücadelelerinden biri Büyük Taarruz'a ev sahipliği yapan Kocatepe'ye geçen off-road tutkunları, daha sonra şehir merkezine gitti.

İmaret Camii, Taş Medrese, Mevlevi Türbe Camii ve Afyonkarahisar'ın tarihi evlerini gezen heyete, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar rehberlik etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin turizm anlamında katkısının çok fazla olduğunu söyledi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar'a iki yıldır önemli kazanımlar sağladığını aktaran Akülke, "İnşallah bundan sonra da bizleri, diğer ulusal ve uluslararası organizasyonlar takip eder. Hem şehrimizi, hem ülkemizi çok daha iyi tanıtırız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. 30 araç var burada." diye konuştu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar da Afyonkarahisar'ın spor turizminin başkenti olma yolunda emin adımlar ilerlediğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay