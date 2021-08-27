Of'tan afet bölgesine bir tır dolusu yardım
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Of'tan afet bölgesine bir tır dolusu yardım

Of'tan afet bölgesine bir tır dolusu yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Trabzon'un Of ilçesinde, Sinop'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için toplanan yardım malzemeleri tırla bölgeye gönderildi.

Trabzon'un Of ilçesinde, Sinop'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için toplanan yardım malzemeleri tırla bölgeye gönderildi.

Afet bölgesi için kısa süre önce "köprüler yıkılı köprüler yapılır, gönül köprüsü hep ayakta kalır" sloganı ile başlatılan yardım kampanyasına Oflular büyük destek oldu. Gıda malzemesinden, kişisel temizlik ürününe, giysilerden ev eşyalarına kadar bir çok yardım Of Belediyesi ekipleri tarafından toplanarak guruplara ayrıldı. Daha sonra Of Belediyesi önüne gelen tıra yüklenen tamamı sıfır ve ambalajlı malzemeler Sinop'a gönderilmek üzere yola çıktı.

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Yapılan yardımlar için vatandaşlara teşekkür eden Of Belediye Başkan Vekili Oktay Ulusoy, "Trabzon Valiliği bünyesinde bir yardım kampanyası başlatıldı. Bizde Of Kaymakamlığı ve Of Belediyesi olarak öncülüğünü yaptık. Vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi. Bizde bazı iş adamlarımızından destek aldık. Fabrika sahipleri destek oldu. Esnaflarımız yardımlarda bulundu. Belediye personelimiz yardımların toplanıp tıra yüklenmesinde katkı sağladı. Oflular olarak el birliği yaparak bu işi başardık. Yardımlarımızı Sinop'a gönderiyoruz. Afetzedelerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Oflu hemşehrilerimiz kampanyaya büyük ilgi gösterdi"

Kendisinin daha önce sel bölgesinde görev yaptığını dile getiren Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek, "Öncelikle selde ve yangınlarda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara şifalar diliyorum. Ben daha önce 2010-2013 yıllarında Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde görev yaptım. Afet yaşanınca birkaç gün sonra Bozkurt'a gittim. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Türkiye genelinde yapılan bu yardım kampanyasını duyan Oflu hemşehrilerimiz bu kampanyaya büyük ilgi gösterdi. Belediye Başkanımız, başkan vekilimiz, belediye personelimiz canhıraş bir şekilde çalıştılar. Ben bu yardımı yapan Oflu hemşerilerime çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - TRABZON

Of'tan afet bölgesine bir tır dolusu yardım
Of'tan afet bölgesine bir tır dolusu yardım
Of'tan afet bölgesine bir tır dolusu yardım
Of'tan afet bölgesine bir tır dolusu yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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