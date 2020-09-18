OECD tahminlerine göre Kovid-19'dan en az etkilenecek 3. ülke Türkiye
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

OECD tahminlerine göre Kovid-19'dan en az etkilenecek 3. ülke Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra koronavirüs salgınından "en az etkilenecek" üçüncü ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekti.

18.09.2020 15:53 | Son Güncelleme: 18.09.2020 16:08

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) ülkelere göre 2020 büyüme tahminlerinin yer aldığı video paylaştı. Albayrak OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra salgından "en az etkilenecek" üçüncü ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekti.

Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke Türkiye. Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşaallah. Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz."

OECD tahminlerine göre Kovid-19'dan en az etkilenecek 3. ülke Türkiye
OECD tahminlerine göre Kovid-19'dan en az etkilenecek 3. ülke Türkiye

Kaynak: AA

AA Editörü - Sevgi Ceren Gökkoyun
Sevgi Ceren Gökkoyun
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Fahrettin Koca Erol Mütercimler Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Hatice Çarpar Gonca Vuslateri
Spor Falcao Adem Büyük Vedat Muriqi Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Uefa Kaza Karar Avrupa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: OECD tahminlerine göre Kovid-19'dan en az etkilenecek 3. ülke Türkiye - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 16:07:49. #1.14#
title