OECD, küresel büyüme tahminleri düşürdü

02.03.2020 13:15 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:55

Koronavirüs salgınının hali hazırda kayda değer insani acı ve büyük ekonomik bozulma yarattığını ve global ekonominin risk altında olduğunu ifade eden OECD, 2020 büyüme tahminini yüzde 2,9'den 2,4'e düşürdü. Türkiye için ise büyüme beklentisi yüzde 3'ten yüzde 2,7'ye çekildi.