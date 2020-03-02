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OECD, küresel büyüme tahminleri düşürdü

Koronavirüs salgınının hali hazırda kayda değer insani acı ve büyük ekonomik bozulma yarattığını ve global ekonominin risk altında olduğunu ifade eden OECD, 2020 büyüme tahminini yüzde 2,9'den 2,4'e düşürdü.

02.03.2020 13:15 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:55
OECD, küresel büyüme tahminleri düşürdü

salgınının hali hazırda kayda değer insani acı ve büyük ekonomik bozulma yarattığını ve global ekonominin risk altında olduğunu ifade eden OECD, 2020 büyüme tahminini yüzde 2,9'den 2,4'e düşürdü. için ise büyüme beklentisi yüzde 3'ten yüzde 2,7'ye çekildi.

Kaynak: Dunya.com

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