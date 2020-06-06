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Ödemiş'te mısır üretimi artıyor

Ödemiş'te son yıllarda mısır üretimi artıyor İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bölgedeki hayvancılık sektörünün her geçen yıl büyümesi üzerine üreticiler, hayvancılık için en önemli yem bitkisi olan mısır üretimine yönelirken, üretimde son yıllarda dikkat çeken bir artış yaşanıyor.

06.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:56

Ödemiş'te son yıllarda mısır üretimi artıyor

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bölgedeki hayvancılık sektörünün her geçen yıl büyümesi üzerine üreticiler, hayvancılık için en önemli yem bitkisi olan mısır üretimine yönelirken, üretimde son yıllarda dikkat çeken bir artış yaşanıyor.

Ödemiş ilçesinde, hayvancılık sektörünün büyümesiyle beraber sektör için en önemli yem bitkisi olan mısır üretimine yönelme gözlendi. Kaymakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yönetim kurulu üyesi Ahmet Yılmaz, mısır üretimindeki artışın hayvancılığın gelişimine bağlı olduğunu dile getirdi. Yılmaz, "Eskiden bu bölgede karpuz, patates, bamya, domates, biber ve patlıcan gibi geleneksel tarım ürünleri yetiştirilirken, fiyat dengesizliği nedeniyle üretici geleneksel üretimden uzaklaşmaya başladı" dedi.

Yılmaz, "Tarımdan uzaklaşan üretici hayvancılığı yöneliyor. Hayvancılığın olmazsa olmazı yem bitkisidir. Silajlık mısır üretimi olmazsa hayvancılık yapılamaz. Üretici, karpuz ve patates gibi fiyat istikrarsızlığı yaşanan ürünleri terk ederek mısır üretimine yöneldi" dedi.

Bölgede son yıllarda erik ve nar üretiminde de artış gözlendiğini kaydeden Yılmaz, "Erik fiyatlarındaki istikrarsızlık da üreticiyi mısıra yöneltti. Mısır, yılda iki kez üretilebiliyor. Şimdi ovadaki tarlalarda yüzde 70 oranında mısır bulunduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

Yılmaz, şunları söyledi:

"Mısır, hayvancılık için olmazsa olmaz. Nisan ayında ekilen silajlık mısırlar ortalama 100 günlük yetiştirme sürecinin ardından 10 gün hasat edilir. Birinci ürün hasadının hemen ardından yeni bir ekim dönemi gelir. Patates, karpuz ekip de tüccar bekleyen üretici, alıcı garantisi bulunan mısır tarlada satılır."

10 dekarlık bir alanda ortalama 60-70 ton mısır alındığını belirten Yılmaz, bölgedeki su sıkıntısının da mısır üretimini tehlikeye soktuğunu söyledi. Ahmet Yılmaz, şöyle devam etti:

"Beydağ Barajı bölge çiftçisinin büyük umudu idi; fakat baraj suyu bu yıl ancak 15 gün verilecek. Bölgemizdeki yağışlar yeterli olmadığı gibi vahşi (salma) sulama yapılması da suyun erken bitmesine neden oluyor. Susuzluğa çözüm bulunamazsa, mısır üretiminde de ciddi sıkıntı yaşarız."

Öte yandan, Ödemiş Ticaret Odası verilerine göre bölgede 200 bine yakın büyükbaş hayvan bulunuyor.

Ödemiş'te mısır üretimi artıyor

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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