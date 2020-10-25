Ödemiş'te kestane hasat sezonu başladı
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Ödemiş'te kestane hasat sezonu başladı

25.10.2020 09:49 | Son Güncelleme: 25.10.2020 09:54
Ödemiş'te kestane hasat sezonu başladı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kestane hasadı başladı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kestane hasadı başladı. Üreticiler, kestane sezonunun hareketli geçeceğini söyledi.

Kestane üretimi ile Ödemiş'in önde gelen yayla mahallelerinden olan Yılanlı Mahallesi'nde kestane hasadı geçtiğimiz hafta başladı. Hasadın kasım ayının ilk haftasının sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Yılanlı Mahallesi Muhtarı ve Yılanlı Kalkınma Kooperatifi Başkanı Sami Girgin, bölgede 8 ila 10 bin ton arasında kestane hasadı beklediklerini söyledi. Bozdağlar'ın 800-1600 rakımlı tepelerinde kurulu Kemer, Dokuzlar, Çatak ve Yılanlı mahallelerinde 4 bin ton civarında kestane bulunduğunu belirten Girgin, Beydağ ilçesi ve Ödemiş çevresinde 10 bin tona yakın kestane hasadı umduklarını belirtti.

Türkiye'nin en kaliteli kestane üretiminin Ödemiş ve çevresinde yapıldığını belirten Sami Girgin, "Bölgemizde Bozdağlar'dan Aydın Dağları'na kadar kestane üretimi yapılıyor. Kestanenin yüzde 60'ı yurt dışına, özellikle Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Kestane ağaçlarında mürekkep ve mantar hastalığı denilen hastalıklar var. Bu hastalıklar ağaçları kurutuyor. Ne ülkemiz ne de Avrupa ülkeleri bu işi tam anlamıyla çözebilmiş. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarım Dairesi Başkanlığı, muhtarlığımız ve kooperatifimiz ortaklığı ile mücadeleye devam ediyoruz. Büyükşehir, ekipman ve malzeme desteği sağlıyor. Bozuk ormanlık alanları ıslah edip kestane ve ceviz gibi meyvesi olan ağaçlar dikiyoruz" dedi.

Girgin, son olarak bu yılki üretici fiyatlarının 16-23 lira arasında olmasını beklediklerini ifade etti. - İZMİR

Ödemiş'te kestane hasat sezonu başladı
Ödemiş'te kestane hasat sezonu başladı
Ödemiş'te kestane hasat sezonu başladı
Ödemiş'te kestane hasat sezonu başladı
Ödemiş'te kestane hasat sezonu başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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