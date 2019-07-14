Ödemiş'te keşkek ve fidan festivali

Ödemiş'te keşkek ve fidan festivali

İzmir'in Ödemiş ilçesinde keşkek ve fidan festivali düzenlendi.

Ödemiş'te keşkek ve fidan festivali

İzmir'in Ödemiş ilçesinde keşkek ve fidan festivali düzenlendi.
Pirinççi Mahallesinde geleneksel olarak yapılan festivalin onuncusu, yörüklerin korteji ile başladı.
Ödemiş Pirinççi Köylüleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Kocakabak, mahallenin tanıtımına katkı sunan festivalin birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu kaydetti.
Dans ve halk oyunları
gösterisi sunuldu, konserler verildi.
Festivalin ağası olarak Mustafa
Yalçınkaya seçildi. Festivale katılanlara keşkek ikram edildi.

Kaynak: AA
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