Ödemiş'te bakla boy verdi, bezelye ekimleri sürüyor
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Ödemiş'te bakla boy verdi, bezelye ekimleri sürüyor

20.12.2020 11:29 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:33
Ödemiş'te bakla boy verdi, bezelye ekimleri sürüyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde üreticiler geçtiğimiz günlerde düşen yağışın ardından bezelye ekimlerine hız verirken, bölgede bakla ekimleri sona erdi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde üreticiler geçtiğimiz günlerde düşen yağışın ardından bezelye ekimlerine hız verirken, bölgede bakla ekimleri sona erdi.

Ödemiş ilçesinde bezelye üreticileri, geçtiğimiz günlerde İzmir genelinde etkili olan sağanak yağışın ardından ekim çalışmalarını sürdürdü. Uzundere Mahallesi'nde bezelye üreticisi Mehmet Tok, bölgede bakla ve bezelye üretiminin yoğun olarak yapıldığını belirterek, bakla ekimlerinin sona erdiğini ifade etti. Tok, "Tohumlarını erken ekenler de tarlada bezelye bitkilerinin boy vermeye başladıklarını gördüler. Baklanın ardından bezelye ekimleri de hız kazandı" dedi.

Bakla ve bezelyenin nisan ayı başlarında hasadının yapıldığını belirten Mehmet Tok, "Hava şartları uygun giderse bakla nisan başında, bezelye de nisan ortalarında pazarlara gelmeye başlar. Her ikisi de kışın yetişin ilkbahar da tüketilmeye başlanır" şeklinde konuştu.

Orhangazi Mahallesi'nden üretici Nihat Hepel de, "Uzundere ve Orhangazi mahalleleri ovaya göre biraz daha yüksek yerde ürün yetiştirir. Toprağın tavı ovaya göre daha önce olgunlaşır. Bu nedenle bakla ve bezelyelerimiz erkenci olarak pazara gelir" dedi.

Hepel, "Bu yıl yapılan hasatta bakla ve bezelye üreticilerimiz çok mağdur oldular, çünkü üretmek yetmiyor, ürettiklerinizi de pazarlara ulaştırmanız gerekir. Bu yıl, tarım ürünleri ile uğraşanlara sokağa çıkma yasağı verilmemeli, ayrıca hal ve pazarların da maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek açık tutulması gerekir" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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