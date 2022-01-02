Ödeme alamayan Ofsporlu oyunculardan görülmemiş protesto! Başkan'ın cevabı daha ilginç

Tff 3. Lig ekibi Ofspor'da ödeme zorluklarından dolayı futbolcular gönderme videosu çekti. Futbolcular 'Fesupanallah' şarkısının sözlerini değiştirerek, "Arkası gelmez ödemelerin bıktık illallah. Bize de bir gün peşinat yatar, yatar inşallah. Böyle gelmiş böyle gidecek korkarım valla. Yok mu çaresi Başkan, fesupanallah" videosu paylaştı.

"KİMSENİN PARASI KALMADI"

Kulübün hesabı futbolcuların göndermesini de paylaşıp Peaky Blinders dizisindeki bir sahneye dublaj yapıp cevap verdi. Futbolculara, "Kimsenin lanet parası Ofsporum'da kalmadı. Niye kalsın ki? Sözlerimizi tuttuk. Paralar ödenecek. Ödeyeceğiz oğlum. Siz benim evlatlarımsınız" mesajı verildi.

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