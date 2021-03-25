Odeabank/Öncü: Bankacılık üretim ve ihracata gerekli desteği verdi

Odeabank CEO'su Mert Öncü, pandemi sürecinde Türk bankacılık sektörünün, kendi odak segmentlerinde "üretim ve ihracat şirketlerine gerekli desteği vermeyi başardı"ğını vurguladı.

Odeabank CEO'su Mert Öncü, pandemi sürecinde Türk bankacılık sektörünün, kendi odak segmentlerinde "üretim ve ihracat şirketlerine gerekli desteği vermeyi başardı"ğını vurguladı.

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ikinci gününde düzenlenen ve moderatörlüğünü Capital Dergisi Finans Editörü Elçin Cirik'in yaptığı "Bankacılık: Gelecek Nasıl Olacak?" panelinde Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Odeabank CEO'su Mert Öncü, TEB CEO'su Ümit Leblebici ve Citibank Türkiye Genel Müdürü Emre Karter yer aldılar.

Konuşmasında, pandemide tasarruf sahiplerini "akıllı harcama ve akıllı tasarrufa" davet ettiklerine işaret eden Öncü, "Türkiye'nin en genç bankası olarak rekabette kendimizi göstermek adına tasarruf işine odaklandık" dedi ve ekledi: "Türkiye bankacılık sektörü çok gelişmiş ve oldukça rekabetçi bir pazar. Araştırma ve çalışmalarımızda pandeminin etkisinin yüksek tasarrufla atlatılabileceğini gördük ve herkese 'akıllı harcama ve akıllı tasarruf' mottosuyla çağrıda bulunduk. "Dış ticarette ise nasıl destekleyebileceğimize baktık ve pandemiyle birlikte her hafta Türkiye'nin dört bir yanındaki ihracatçılarımızla toplantılar düzenleyerek hedeflerini ve maliyetlerini öğrendik. "Bunlar için de özel destek programları oluşturduk. Böylece nokta atışı ve anahtar teslimi çözümler geliştirebildik. Kendilerine mevzuattan hukuka pek çok farklı destek sunuyoruz. "Hedefledikleri pazar ve ülkelerle ilgili bilgi alabilecekleri danışma hattı kurduk. Bize göre odaklanılması gereken kaliteli ve hızlı üretim." (Fotoğraflı)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı