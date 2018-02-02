Odd'den 'Torba Yasa'ya Destek Açıklaması

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, "Bu düzenlemenin 2017 yılında yakalamış olduğumuz büyüme ivmesini destekleyerek, 2018 ve 2019 yılları için iç tüketim dinamiklerinin hayata geçirilmesi noktasında pozitif katkıda bulunacağını düşünüyoruz" dedi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, yeni vergi düzenlemelerini içeren torba kanun tasarısı ile 16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara, yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi yapılacağı haberini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, torba kanun tasarısının ülkemizde ele alınması gereken önemli sorunları ele aldığını ifade ederek, " Maliye Bakanımız Naci Ağbal tarafından yapılan açıklama kapsamında, yeni vergi düzenlemelerini içeren torba kanun tasarısı ile 16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara, yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi yapılacağını öğrenmiş bulunuyoruz. 2017 yılı sonu itibariyle TÜİK verilerine göre toplam araç parkı (otomobil ve ticari araç toplamı) adedi 17 milyonu aşmış durumdadır. Bu verilere göre yaklaşık 6 milyon adet 16 yaş üstü otomobil ve ticari vasıta bulunuyor. Yani araç parkımızın 1/3'ünün bu kapsamda olduğunu söyleyebiliriz. Yaşlı araç parkı ve beraberinde çevreye olumsuz yansımaları, ülkemizde ele alınması gereken önemli bir sorundu. Yaşlı araç parkının beraberinde getirdiği, trafik kazaları, emisyon artışı, yüksek bakım, onarım ve yüksek akaryakıt maliyetleri gibi birtakım problemler söz konusudur. Bu sebeple ilgili düzenlemeyi memnuniyet verici buluyoruz" diye konuştu.

"İç tüketim dinamiklerinin hayata geçirilmesi noktasında pozitif katkıda bulunacağını düşünüyoruz"

Başkan Bayraktar, ÖTV düzenlemesinin iç tüketim dinamiklerinin hayata geçirilmesi noktasında pozitif katkıda bulunacağına inandığını belirtti. Bayraktar şöyle konuştu:

"Yaşlı araç parkının gençleştirilmesi amacıyla torba kanun tasarısı kapsamında 16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi ile otomotiv sektörüne yönelik atılan adımın, çevrenin korunmasının sağlanması, yüksek akaryakıt ve bakım maliyetlerinin önüne geçilmesi ve trafik kazalarının azaltılması yönünden çok önemli olduğuna inanıyoruz. Ayrıca bu düzenlemenin 2017 yılında yakalamış olduğumuz büyüme ivmesini destekleyerek, 2018 ve 2019 yılları için iç tüketim dinamiklerinin hayata geçirilmesi noktasında pozitif katkıda bulunacağını düşünüyoruz.

Vergilere yönelik yapılacak düzenlemelerin tüketici nezdinde bir beklenti oluşturacağını tahmin ediyoruz. Bu nedenle yapılacak düzenlemenin ivedilikle hayata geçirilmesi otomotiv sektörünün satış ritminin bozulmaması açısından büyük önem taşıyor. 47 uluslararası otomotiv markasını çatısı altında toplayan sektörün çatı kuruluşu konumundaki Otomotiv Distribütörleri Derneği olarak, düzenlemenin uygulamasına yönelik de her türlü çalışmada katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz". - İSTANBUL