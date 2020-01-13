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Odak, enflasyon mu büyüme mi?

Merkez Bankası'nın her ay yapmayı kararlaştırdığı Para Politikası Kurulu Toplantısı'nın ilki bu Perşembe... Başkan Murat Uysal göreve geldiğinden bu yana 1200 baz puan faiz indiren Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısı için piyasanın beklentileri farklı...

13.01.2020 08:18 | Son Güncelleme: 13.01.2020 08:18
Odak, enflasyon mu büyüme mi?

'nın her ay yapmayı kararlaştırdığı Toplantısı'nın ilki bu Perşembe… Başkan göreve geldiğinden bu yana 1200 baz puan faiz indiren Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısı için piyasanın beklentileri farklı…

Kaynak: Dunya.com

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