Odak, enflasyon mu büyüme mi?

13.01.2020 08:18 | Son Güncelleme: 13.01.2020 08:18

Merkez Bankası'nın her ay yapmayı kararlaştırdığı Para Politikası Kurulu Toplantısı'nın ilki bu Perşembe… Başkan Murat Uysal göreve geldiğinden bu yana 1200 baz puan faiz indiren Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısı için piyasanın beklentileri farklı…