Obradovic'ten Fenerbahçelileri üzen sözler: Avrupa'da Partizan'la aynı seviyede olan tek kulüp Real Madrid'dir
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Obradovic'ten Fenerbahçelileri üzen sözler: Avrupa'da Partizan'la aynı seviyede olan tek kulüp Real Madrid'dir

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Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Zeljko Obradovic, Partizan'la anlaşmaya vardı. İmza töreninde konuşan Sırp antrenörün sözleri Fenerbahçelileri üzdü. Obradovic, "Avrupa'da Partizan ile aynı seviyede olan tek kulüp Real Madrid'dir" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko'ya tarihi başarılar yaşatan başantrenör Zeljko Obradovic'in yeni takımı Partizan oldu. Sırp ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli antrenör imza töreninde açıklamalarda bulundu.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

61 yaşındaki Sırp antrenör, düzenlenen imza töreninde "Avrupa'da Partizan ile aynı seviyede olan tek kulüp Real Madrid'dir. Partizan'ı eski günlerinde döndürebilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bunun için söz veriyorum. EuroLeague döneceğiz ama bir seneliğine değil. Hep orada olacağız" dedi.

"PARTIZAN'A HER ZAMAN BORÇLUYUM"

Zeljko Obradovic, Partizan'a dönmesi hakkında "Bugünlere gelmemde Partizan'ın büyük rolü var. Bu yüzden hissettiklerim belli. Partizan'a her zaman borçluyum. Neden geri geldiğimi ve benden neler beklenildiğini iyi biliyorum" ifadelerini kullandı.

"SON KARAR BENİM AMA TARTIŞMALIYIZ"

Teknik ekibi hakkında konuşan Obradovic "Ekibimde olan insanlar, kararlarıma karşı eleştirisel olmalı. Sadece başını sallayacak, beni onaylayacak bir ekip istemiyorum. Son karar benim ama tartışmalıyız. Profesyonel bir yapı ile devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"BİR PLANLAMA YAPACAĞIZ"

Obradovic ayrıca "Genç oyunculara şans vermeliyiz. 12 Sırp oyuncu isterim ama bu ne kadar gerçekçi bir fikir? Hedeflerimizle ilgili kadrodaki oyuncularla görüşeceğiz, bir planlama yapacağız" dedi.

"ASLA RAKİP TAKIMLARI KIŞKIRTACAK BİR KULÜP OLMAYACAĞIZ"

Partizan'ın Kızılyıldız rekabeti hakkında da konuşan Obradovic "Kızılyıldız'ın başında olan Dejan Radonjic yakın arkadaşım ve oturup konuşmaya davet edeceğim. Asla rakip takımları kışkırtacak bir kulüp olmayacağız. Bunda ısrarcı olacağız" açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇE TARAFTARININ TEPKİSİ ÇEKTİ

Deneyimli antrenörün, "Avrupa'da Partizan ile aynı seviyede olan tek kulüp Real Madrid'dir" sözlerine tepki gösteren Fenerbahçe taraftarları, sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi.

Obradovic'ten Fenerbahçelileri üzen sözler: Avrupa'da Partizan ile aynı seviyede olan tek kulüp Real Madrid'dir
Obradovic'ten Fenerbahçelileri üzen sözler: Avrupa'da Partizan ile aynı seviyede olan tek kulüp Real Madrid'dir
Obradovic'ten Fenerbahçelileri üzen sözler: Avrupa'da Partizan ile aynı seviyede olan tek kulüp Real Madrid'dir
Obradovic'ten Fenerbahçelileri üzen sözler: Avrupa'da Partizan'la aynı seviyede olan tek kulüp Real Madrid'dir
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Haber Yorumları (1)
NAMİK KEMAL ERDEM: Vay hocam vay demek lazım ama gerek yok Partizan gücü beli.eskiden para önem yokken partizan askerler gibidir ama şimdi fazla hevesli olmayın sayın hocam buraya yazıyorum 3 yıl sizin anlaşma ama bir şey olmayacak belki tek lig şampiyonluğu olabilir.
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Obradovic'ten Fenerbahçelileri üzen sözler: Avrupa'da Partizan'la aynı seviyede olan tek kulüp Real Madrid'dir - Haberler Spor
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