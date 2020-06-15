Obradovic, İstanbul'a geldi Korona virüs salgını nedeniyle Belgrad'a giden Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, bugün İstanbul'a geldi.

Korona virüs salgını nedeniyle Belgrad'a giden Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, bugün İstanbul'a geldi.

27 Mart'tan bu yana ülkesinde bulunan Sırp antrenör Obradovic, Fenerbahçe Başkana Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi. Tecrübeli hocanın sarı-lacivertli ekipte kalıp kalmayacağının yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA