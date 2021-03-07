Son dakika 3. sayfa: Nusaybin'de 34 yıl önce terör örgütünce katledilenler mezarları başında anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika 3. sayfa: Nusaybin'de 34 yıl önce terör örgütünce katledilenler mezarları başında anıldı

07.03.2021 17:32 | Son Güncelleme: 07.03.2021 17:50

Son dakika haberi: Nusaybin'de 34 yıl önce terör örgütünce katledilenler mezarları başında anıldı Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Açıkyol Mahallesi'nde 34 yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 8 kişi için anma töreni düzenlendi.

Nusaybin'de 34 yıl önce terör örgütünce katledilenler mezarları başında anıldı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Açıkyol Mahallesi'nde 34 yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 8 kişi için anma töreni düzenlendi.

Açıkyol Mahallesi'nde Şehit Mezarlığında yapılan törende hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra İlçe Müftüsü Usame Anlağan, şehitlerin mezarı başında dua etti.

Törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Fatih Doğan ve İlçe Emniyet Müdürü Salman Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latfi Özel, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri ile şehit yakınları katıldı. 7 Mart 1987'de Açıkyol Mahallesi'nde terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu Şerini Tunç (24), Selma Tunç (16), Felek Tunç (6), Şerife Tunç (50), Cumhur Tunç (54), Bedran Erdem (17), Süleyman Ayık ve Selim Ayık şehit edilmişti.

Son dakika 3. sayfa: Nusaybin'de 34 yıl önce terör örgütünce katledilenler mezarları başında anıldı
Son dakika 3. sayfa: Nusaybin'de 34 yıl önce terör örgütünce katledilenler mezarları başında anıldı
Son dakika 3. sayfa: Nusaybin'de 34 yıl önce terör örgütünce katledilenler mezarları başında anıldı
Son dakika 3. sayfa: Nusaybin'de 34 yıl önce terör örgütünce katledilenler mezarları başında anıldı
Son dakika 3. sayfa: Nusaybin'de 34 yıl önce terör örgütünce katledilenler mezarları başında anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLATİF ALTUNKAYNAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Meral Akşener Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Hakan Yılmaz İbrahim Selim
Spor Erol Bulut Mesut Özil Mustafa Er Fatih Terim Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika 3. sayfa: Nusaybin'de 34 yıl önce terör örgütünce katledilenler mezarları başında anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 17:50:48. #1.15#
title