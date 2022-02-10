Nuri Şahin'i hiç böyle görmemiştiniz! İçinden Pep Guardiola çıktı - Haberler
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Nuri Şahin'i hiç böyle görmemiştiniz! İçinden Pep Guardiola çıktı

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'in paylaştığı soyunma odası konuşması sosyal medyayı salladı. Futbolseverler, genç teknik adam Nuri Şahin'in tarzını dünyaca ünlü hoca Pep Guardiola'ya benzetti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor'u eleyerek çeyrek finale yükselen Antalyaspor'da keyifler yerinde. Başkan Aziz Çetin, Nuri Şahin'in soyunma odasında takıma yaptığı konuşmayı sosyal medyada paylaştı.

Nuri Şahin'i hiç böyle görmemiştiniz! Soyunma odasında Guardiola'ya dönüştü

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Takımına İngilizce konuşma yapan Nuri Şahin, dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola'ya benzetildi. Şahin'in tarzına genel olarak olumlu yorumlar yapıldı.

Nuri Şahin'i hiç böyle görmemiştiniz! Soyunma odasında Guardiola'ya dönüştü

Nuri Şahin'i hiç böyle görmemiştiniz! Soyunma odasında Guardiola'ya dönüştü

Nuri Şahin'i hiç böyle görmemiştiniz! Soyunma odasında Guardiola'ya dönüştü

Nuri Şahin'i hiç böyle görmemiştiniz! Soyunma odasında Guardiola'ya dönüştü

Nuri Şahin'i hiç böyle görmemiştiniz! Soyunma odasında Guardiola'ya dönüştü

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Nuri Şahin, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Nejat Mehmet Ardışık:

Gece aleminin olabileceği, gençlerin eğlenebileceği. İst, ant, izmir gibi yerlerde top oynaması hoca için bi artıdır. Sıkıyosa erzurumda sivas ta konyada kayseri giresunda hocalık yapın. Hiç bi futbolcu gelmek istemez

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