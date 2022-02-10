Nuri Şahin'i hiç böyle görmemiştiniz! İçinden Pep Guardiola çıktı
Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'in paylaştığı soyunma odası konuşması sosyal medyayı salladı. Futbolseverler, genç teknik adam Nuri Şahin'in tarzını dünyaca ünlü hoca Pep Guardiola'ya benzetti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor'u eleyerek çeyrek finale yükselen Antalyaspor'da keyifler yerinde. Başkan Aziz Çetin, Nuri Şahin'in soyunma odasında takıma yaptığı konuşmayı sosyal medyada paylaştı.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Takımına İngilizce konuşma yapan Nuri Şahin, dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola'ya benzetildi. Şahin'in tarzına genel olarak olumlu yorumlar yapıldı.