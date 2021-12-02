Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk tepkiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazete kararıyla, görevden affını isteyen ve bu talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati getirildi.

"BAKANLIK GÖREVİNİ HAYIRLA İFA ETMEYİ RABBİM NASİP ETSİN"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ilk açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Bakan Nebati, "Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah" açıklamasında bulundu.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN TEBRİK MESAJI

Bir süredir Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Nebati'nin bakan olması sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Atama kararının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından bir mesaj yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan sayın Dr. Nureddin Nebati'yi tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Görevi devreden sayın Lütfi Elvan bakanımıza bugüne kadarki hizmetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum."

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yaptığı açıklamada Bakan Nebati'yi tebrik etti. Karaismailoğlu, açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Sayın Nureddin Nebati'ye yeni görevinde başarılar diliyorum. Bakanlık görevini devreden Sayın Lütfi Elvan'a değerli çalışmaları için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: PİYASAYI NEDEN TEDİRGİN EDİYORSUNUZ?

Chp Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ise paylaşımında şunları yazdı: "Merkez Bankası kasasından döviz bozdurup doları dizginlemeye çalışırken, hop bir gece yarısı operasyonuyla bir bakan gidip, bir bakan geliyor. Söylediğiniz gibi her şey yolundaysa neden piyasayı tedirgin ediyorsunuz? Yok değilse sorumlusu kim?"

VELİ AĞBABA: BU ZİHNİYETLE EKONMİNİN GİDECEĞİ TEK YER UÇURUMDUR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise "Faiz sebep, enflasyon sonuç' bir kişiyi daha koltuğundan etti. Lütfi Elvan da Başkanlık Sistemine özgü bir gece kararnamesiyle görevden alındı. Hep söyledik: Yüz tane Bakan, bin tane MB Başkanı da değişse bu zihniyetle ekonominin gideceği tek yer uçurumdur" ifadelerini kullandı.

DEMOKRAT PARTİ'DEN TEPKİ

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya paylaşımında görev değişikliği kararını, "Sonunda adını koydunuz; Maliye ve Hazine Bakanlığını, şube müdürlüğü düzeyine indirdiniz!" ifadeleriyle yorumladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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