Nuno kimdir? FB yeni teknik direktörü Nuno mu olacak? Nuno Espirito Santo kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

Sosyal medyada gündem olan isimlerin başında Nuno geliyor. İddialara göre Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Nuno (Nuno Espírito Santo) olabilir. Konu hakkında gelişmeler tüm hızıyla devam ederken futbol severler Nuno Espirito Santo kimdir, kaç yaşında, nereli merak etti. İşte detaylar...

Nuno gerçek adı nedir, tam ismi nedir? Nuno hangi takımları çalıştırmıştır? Nuno futbolcuyken hangi mevkide oynadı? Nuno Espirito Santo kaç yaşında? Nuno doğum tarihi kaç? Nuno kaç yaşında? Nuno nereli? Nuno Espirito Santo'nun hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde.

NUNO KİMDİR?

Nuno Herlander Simões Espírito Santo (d. 25 Ocak 1974, São Tomé) ya da tanınan adıyla Nuno, São Tomé ve Príncipe asıllı Portekizli futbolcu ve teknik direktördür. Kaleci pozisyonunda görev aldığı futbolculuk kariyerini sonlandırmış olup, teknik direktörlük yapmaktadır.

Nuno Espírito Santo doğum tarihi : 25 Ocak 1974

Nuno Espírito Santo kaç yaşında : 47 yaşında

Nuno Espírito Santo nereli : Sao Tome

Nuno Espírito Santo mesleği ne : Teknik direktör (Eski kaleci)

Nuno Espírito Santo mevkisi ne : Kaleci

Nuno tam adı nedir : Nuno Herlander Simões Espírito Santo

NUNO ESPİRİTO SANTO'NUN BAŞARILARI NELERDİR?

Futbolcu olarak:

Deportivo de La Coruña başarıları:

- Copa del Rey: 2001-02

Porto'daki başarıları:

- Primeira Liga: 2002-03, 2003-04, 2007-08, 2008-09

- Taça de Portugal: 2002-03, 2008-09

- Supertaça Cândido de Oliveira: 2003, 2004, 2009

- UEFA Şampiyonlar Ligi: 2003-04

- UEFA Avrupa Ligi: 2002-03

- Kıtalararası Kupa: 2004

- Taça da Liga ikinciliği: 2009-10

Bireysel başarıları:

- Ricardo Zamora Ödülü: 1999-2000

Teknik direktör olarak:

Rio Ave başarıları:

- Taça de Portugal ikinciliği: 2013-14

- Taça da Liga ikinciliği: 2013-14

- Wolverhampton Wanderers

- EFL Championship: 2017-18

Bireysel başarıları:

- La Liga Ayın Teknik Direktörü: Eylül 2014, Aralık 2014, Şubat 2015

- EFL Championship Ayın Teknik Direktörü: Kasım 2017

- Premier League Ayın Teknik Direktörü: Eylül 2018, Haziran 2020, Ekim 2020

NUNO FENERBAHÇE'YE Mİ GELECEK?

Accumulators'ın bugün ortaya attığı iddiaya göre İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'daki görevinden ayrılan 47 yaşındaki teknik direktör Nuno Espirito Santo, Fenerbahçe ile anlaştı. İngiliz gazeteci Simon Powell, Mesut Özil'in olumlu referans verdiği Santo'nun Sarı-Lacivertliler'le anlaştığını çok emin şekilde öne sürdü.

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'daki görevinden ayrılan 47 yaşındaki teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun, Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi. Villas Boas, Fonseca gibi isimlerin ardından bugün İngiliz basınında Fenerbahçe için Santo ismi çok defa yazıldı.

İngiliz gazeteci Simon Powell, "Santo, doğrudan Fenerbahçe ile görüşüyor. Tottenham'ı geri çevirdi ve Fenerbahçe'nin yeni menajeri olma eşiğinde. Mesut Özil, Wolverhampton'dan tanıdığı Mesut'u tavsiye etti. Kesinlikle oluyor demiyorum ama tüm göstergeler bunun kesinlikle olabileceğini gösteriyor" paylaşımı yaptı.