Numan Kurtulmuş'tan örtülü faiz eleştirilerine yanıt: Muhafazakarları tereddüt ettirmek için uydurulmuş bir söylem - Haberler Ekonomi
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Numan Kurtulmuş'tan örtülü faiz eleştirilerine yanıt: Muhafazakarları tereddüt ettirmek için uydurulmuş bir söylem

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi hakkındaki örtülü faiz eleştirilerine yanıt veren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bu sözlerin geniş muhafazakar kitleleri tereddüt ettirmek amacıyla uydurulmuş politik söylemler olduğunu belirtti. Kurtulmuş, "Bu işin faizle uzaktan yakından alakası yoktur. Vatandaşlarımızın TL nezdinde yapmış olduğu yatırımların korunmasıyla ilgili bir devlet garantisidir. Böyle görmek lazım" dedi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Haber türk ekranlarında yayınlanan Nedir Ne Değildir Özel programına konuk olarak Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu "kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi" hakkında yapılan örtülü faiz eleştirilerine de yanıt veren Kurtulmuş, bu sözlerin geniş muhafazakar kitlelerin tereddüt ettirmek amacıyla uydurulmuş politik söylemler olduğunu belirtti.

Sunucu Mehmet Akif Ersoy'un örtülü faiz eleştirileriyle ilgili sorusu üzerine Kurtulmuş, "Bu da maalesef hiçbir şekilde izah edilemeyen, sadece politik söylem olarak ortaya konulmuş atılan bu adım hakkında vatandaşlarımızın, özellikle geniş muhafazakar kitlelerin tereddüt geçirmek üzere icat edilmiş uydurulmuş bir sözdür" dedi.

Açıklamalarının devamında ise Kurtulmuş,"Bu işin örtülü ya da açık bir faizle uzaktan yakından alakası yoktur. Vatandaşlarımızın TL nezdinde yapmış olduğu yatırımların korunmasıyla ilgili bir devlet garantisidir. Böyle görmek lazım" ifadelerini kullandı.

Emre İliksiz
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