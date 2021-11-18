AK Parti'nin ağır topu Numan Kurtulmuş asgari ücret zammı için sinyali verdi! İşte masadaki rakamlar
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, asgari ücrette yapılacak artışla ilgili "Dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması" ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayınında gündeme ilişkn değerlendirmelerde bulundu. Funda Görey'in sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, asgari ücrette beklenen artışa değindi.
Asgari ücrette dar vatandaşların beklentilerini karşılayacak bir düzenleme yapılacağını ifade eden Kurtulmuş, "Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir" şeklinde konuştu.
"ÖNCELİĞİMİZ 3600 EK GÖSTERGE"
Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Bütçe kısıtlarımız içerisinde önceliğimiz 3600 ek gösterge düzenlemesi" ifadelerini kullandı
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet