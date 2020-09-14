NTV ile yollarını ayıran Ali Ece, TRT Spor'a transfer olduğunu duyurdu Ünlü spor yorumcusu Ali Ece, TRT Spor'a transfer olduğunu açıkladı. Ece, son olarak NTV'de Nebil Evren ile birlikte "90+" programında yer alıyordu.

NTV ile yollarını ayıran Ali Ece'nin yeni adresi merak konusuydu. Ünlü yorumcu, bu sezon hangi kanalda yer alacağını sosyal medya hesabından paylaştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ece, Artık her pazartesi gecesi Türkiye Süper Ligi'ni görüntülerle yorumlamak üzere Özgür Buzbaş, ve her salı gecesi İngiltere Premier Lig dahil Avrupa futbolunu yorumlamak üzere Erbatur Ergenekon ile beraber TRT Spor ekranlarında olacağım, görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

SON OLARAK NTV'DE GÖREV ALDI

Ali Ece, son olarak NTV'de Nebil Evren ile birlikte "90+" programında futbol maçlarını yorumluyordu.