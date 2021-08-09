NTO Başkanı Özyurt: "Nizip'e Gümrük Müdürlüğü kuruluyor"
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NTO Başkanı Özyurt: "Nizip'e Gümrük Müdürlüğü kuruluyor"

NTO Başkanı Özyurt: 'Nizip'e Gümrük Müdürlüğü kuruluyor'
Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu - Haberler | Ekonomi

Nizip Ticaret Odası (NTO) Başkanı Mehmet Özyurt, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş'e ilettikleri Gümrük Müdürlüğü taleplerinin Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından kabul edildiğini bildirdi.

Nizip Ticaret Odası (NTO) Başkanı Mehmet Özyurt, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş'e ilettikleri Gümrük Müdürlüğü taleplerinin Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından kabul edildiğini bildirdi.

Özyurt, yazılı açıklamasında, uzun süredir yapılan girişimlerin meyvesini vermeye başladığını ve en kısa süre içerisinde Gümrük Müdürlüğü'nün Nizip'te faaliyet göstermeye başlayacağını bildirdi.

Gümrük Müdürlüğü'nün kurulmasıyla Nizip ve çevre ilçelerin ekonomisine büyük canlılık kazandırılacağını aktaran Özyurt, şunları kaydetti:

"Gaziantep, Türkiye'de ekonominin ve sanayinin lider bölgelerinden biridir. Nizip ilçemizdeki müteşebbis ruha sahip firmalarımız geçmişten gelen tecrübe birikimiyle üretimde olduğu gibi ihracatla çok hızlı büyümekte ve global dünyada fark yaratmaktadır. İşletmelerimiz için artık küresel boyuttaki gelişmeler doğrultusunda rekabet edebilirlik vazgeçilmez unsurlardandır. Nizip ilçemiz nüfusu, sanayi ve ihracatı ile birçok ilden daha büyüktür ve metropol bir şehir olmak için yerel değil küresel ölçekte uluslararası pazarlara yönelik çalışmalar yapılmakta ve ilçemizin bulunduğu coğrafi konumun önemi de her geçen gün artmaktadır."

İlçeden geçen yıl 113 ülkeye 105 firma tarafından 172 milyon 929 bin 480 dolarlık ihracat gerçekleştiğini bildiren Özyurt, "İlçemizin Karkamış dahil ithalat ve ihracat hacmi 400 milyon dolardır. 2023 hedeflerini yakalamak adına ilçemizde Gümrük Müdürlüğü'nün kurulması hem ihracatçımızın işini kolaylaştıracak hem de komşu ilçemiz Birecik'te ihracat yapmak isteyen müteşebbisleri teşvik edecektir." ifadelerini kullandı.

NTO Başkanı Özyurt: 'Nizip'e Gümrük Müdürlüğü kuruluyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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