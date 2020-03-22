Novartis'ten 20 milyon dolarlık fon Novartis, koronavirüs salgınından etkilenen toplulukları desteklemek için 20 milyon dolarlık küresel fon oluşturdu.

Novartis, koronavirüs salgınından etkilenen toplulukları desteklemek için 20 milyon dolarlık küresel fon oluşturdu. Kaynak: Dunya.com