Novartis'ten 20 milyon dolarlık fon
Novartis, koronavirüs salgınından etkilenen toplulukları desteklemek için 20 milyon dolarlık küresel fon oluşturdu.
22.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:26
Novartis, koronavirüs salgınından etkilenen toplulukları desteklemek için 20 milyon dolarlık küresel fon oluşturdu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com