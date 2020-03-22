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Novartis, Ekonomi

Novartis'ten 20 milyon dolarlık fon

Novartis, koronavirüs salgınından etkilenen toplulukları desteklemek için 20 milyon dolarlık küresel fon oluşturdu.

22.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:26
Novartis'ten 20 milyon dolarlık fon

Novartis, koronavirüs salgınından etkilenen toplulukları desteklemek için 20 milyon dolarlık küresel fon oluşturdu.

Kaynak: Dunya.com

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