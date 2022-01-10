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Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta oynayacak

Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta oynayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Avustralya Federal Mahkemesi'nin hükümet tarafından verilen 'vize iptali' kararını bozmasının ardından Sırp tenisçi Novak Djokovic'nin Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmasının önü açıldı.

Avustralya Federal Mahkemesi'nin hükümet tarafından verilen 'vize iptali' kararını bozmasının ardından Sırp tenisçi Novak Djokovic'nin Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmasının önü açıldı.

Avustralya Federal Mahkemesi, dünyanın bir numarası olarak nitelendirilen Sırp tenisçi Novak Djokovic'in vizesini iptal eden hükümet kararını bozarak, Djokovic'e vizesini iade etti. Vizesi iptal edildiği için otelinde karantinada bulunan Djokovic'in mahkeme kararının lehine sonuçlanmasının ardından dünyanın en büyük 4 tenis turnuvasından biri olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda yer alabileceği belirtildi.

Federal mahkeme hükümet kararını bozdu

Federal mahkemenin hükümetin vize iptali kararını 'saçma' bulduğu öğrenilirken, Djokovic'in mağduriyetten doğan tüm zararlarının da karşılanması kararı verildi. Djokovic'in avukatları, Sırp tenisçinin daha önce Covid-19 geçirdiği için 'aşı muafiyeti' alabileceğini de öne sürdü.

Favori adaylardan biri

Dünya çapında merakla takip edilen davanın sonuçlanmasının ardından turnuvada boy göstermeye hak kazanan 34 yaşındaki yıldız, geçen yıl turnuvada zafer kazanmıştı. Toplam 9 kez Avustralya'da şampiyonluk sevinci yaşayan Djokovic, bu yıl da favoriler arasında gösteriliyor. Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası için Covid-19 aşısı olmadığı ve tıbbi muafiyet belgesi kabul edilmediği gerekçesiyle havalimanında 8 saat bekletildikten sonra Avustralya'ya alınmamıştı. - CANBERRA

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