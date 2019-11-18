Nouriel Roubini, Kalite Kongresi'ne konuk olacak
Türk ekonomisine yönelik açıklamalarıyla dikkati çeken ABD'li ekonomist, özel oturumda, tüm dünyada yaşanan değişimin getirdiği sorunlarla birlikte bu sorunların sunduğu fırsatları ele alacak.
18.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 18.11.2019 14:50
Türk ekonomisine yönelik açıklamalarıyla dikkati çeken ABD'li ekonomist, özel oturumda, tüm dünyada yaşanan değişimin getirdiği sorunlarla birlikte bu sorunların sunduğu fırsatları ele alacak.
Kaynak: Dunya.com