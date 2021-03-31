Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor

Grubun ilk iki maçında en güçlü rakipler Hollanda ve Norveç'i yenen Ay-Yıldızlılar, kalite bazında kıyaslandığında diğer rakiplere göre daha güçsüz olan Letonya ile berabere kalarak rakiplerini sevindirdi. Hollanda ve Norveçli futbolcular, Türkiye'nin beraberliğinin iştahlarını kabarttığını, grupta dengelerin değiştiğini söyledi.

Denizi geçen Milli Takımımız, yine derede boğuldu. Dün akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-1 öne geçilen Letonya'ya karşı skoru koruyamayıp, maçı 3-3 tamamlayan Ay-Yıldızlılar, grupta liderliğini koruyor ancak güçlü rakiplerinden uzaklaşma fırsatını geri tepti. Bu sonuca da en çok Norveç ve Hollanda sevindi. İki takım da Türkiye'nin Letonya'ya karşı beraberlik elde etmesine çok şaşırdı.

İşte o açıklamalar:

"TÜRKİYE SAYESİNDE POZİSYONUMUZ DEĞİŞTİ"

Hollanda'nın en önemli hücum silahı Memphis Depay: "Milli arayı iyi kapatıyoruz, Türkiye'nin Letonya karşısında aldığı sonucun da bunda büyük payı var. Artık daha iyi bir pozisyondayız."

"ARTIK HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE"

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Frank de Boer: "Türkiye'nin aldığı sonuç beni şaşırttı, artık her şey bizim elimizde. Tüm maçlarımızı kazanırsak gruptan lider çıkarız."

"BİZİM İÇİN BONUS OLDU"

Portakallar'ın orta sahası Georginio Wijnaldum: "Türkiye'nin Letonya karşısındaki beraberliği bizim için büyük bir bonus oldu. Artık kendi işimizi halletmeli ve kalan maçlarımızı kazanmalıyız."

"BU ÇOK İYİ SONUÇ"

Erling Haaland: "Türkiye mağlubiyetinden sonra bu maçı kazanarak biraz rahatladık. Daha fazla galibiyete ihtiyacımız var. Benim de daha fazla kazanmaya ve gole ihtiyacım var. Eğer şansımız varsa en iyisini yapmak için oynamalıyız. Türkiye'nin berabere kalması çok iyi sonuç."