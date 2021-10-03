Norveç'in Oslo kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan Fazlı Eryılmaz, Belaruslu Azamat Nurykau'yu 2-1 yenerek bronz madalya... - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Norveç'in Oslo kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan Fazlı Eryılmaz, Belaruslu Azamat Nurykau'yu 2-1 yenerek bronz madalya...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Norveç'in Oslo kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan Fazlı Eryılmaz, Belaruslu Azamat Nurykau'yu 2-1 yenerek bronz madalya...

Norveç'in Oslo kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan Fazlı Eryılmaz, Belaruslu Azamat Nurykau'yu 2-1 yenerek bronz madalya kazandı.

Norveç'in Oslo kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan Fazlı Eryılmaz, Belaruslu Azamat Nurykau'yu 2-1 yenerek bronz madalya kazandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Milli güreşçi Fazlı Eryılmaz, dünya üçüncüsü oldu

Milli güreşçi Fazlı Eryılmaz, dünya üçüncüsü oldu

 Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 74 kiloda Fazlı Eryılmaz, Belaruslu rakibi Azamat Nurykau yenerek...

Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 74 kiloda Fazlı Eryılmaz, Belaruslu rakibi Azamat Nurykau yenerek...

 Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı

Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Vladimir Putin Güven Yalçın Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Münir Karaloğlu Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri İlham Aliyev
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Norveç'in Oslo kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan Fazlı Eryılmaz, Belaruslu Azamat Nurykau'yu 2-1 yenerek bronz madalya... - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 21:23:07. #1.11#