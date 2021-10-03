Norveç'in Oslo kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan Fazlı Eryılmaz, Belaruslu Azamat Nurykau'yu 2-1 yenerek bronz madalya...
Norveç'in Oslo kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan Fazlı Eryılmaz, Belaruslu Azamat Nurykau'yu 2-1 yenerek bronz madalya kazandı.
Norveç'in Oslo kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan Fazlı Eryılmaz, Belaruslu Azamat Nurykau'yu 2-1 yenerek bronz madalya kazandı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri