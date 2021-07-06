Normalleşme başladı, gelin adayları soluğu gelinlikçilerde aldı
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Normalleşme başladı, gelin adayları soluğu gelinlikçilerde aldı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | Ekonomi

Normalleşme başladı, gelin adayları soluğu gelinlikçilerde aldı Yeni normalleşme kararları kapsamında düğün ve nikah sezonu yeniden açılırken, gelin adayları ise soluğu gelinlikçilerde aldı Yeni normalleşme kararları kapsamında düğün ve nikah sezonu yeniden açılırken, gelin adayları ise...

Normalleşme başladı, gelin adayları soluğu gelinlikçilerde aldı

Yeni normalleşme kararları kapsamında düğün ve nikah sezonu yeniden açılırken, gelin adayları ise soluğu gelinlikçilerde aldı

SİVAS - Yeni normalleşme kararları kapsamında düğün ve nikah sezonu yeniden açılırken, gelin adayları ise soluğu gelinlikçilerde aldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde nikah ve düğün organizasyonları yapılamadı. Yeni normalleşme kararlarının açıklanması ile birlikte pek çok çift, düğün ve nikah alışverişlerini yapmaya başladı. Gelinlik satışlarının artmaya başladığını belirten gelinlikçiler durumdan memnun olduklarını söyledi.

"Satışlarımız çoğaldı"

Sivas'ta gelinlik satışı yapan Mehtap Abak, normalleşmenin olumlu bir adım olduğunu belirterek "Covid-19 sebebiyle çok zor zamanlardan geçtik bütün esnaflar olarak. Ama bu son alınan normalleşme kararıyla başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere Covid-19 sebebiyle iş yerleri kapanan ve iş yapamaz duruma gelen birçok esnafımız ve çalışanlarımız adına olumlu bir karar oldu. Korona virüsten önceki kadar işlerimiz çok yoğun değil ama korona virüs kadar da kötü değil. Normalleşme kararıyla işlerimiz, önümüz daha açıldı. Satışlarımız çoğaldı. Özellikle bu son kapamadan sonra gelinlik satışlarımızda artış oldu. Kuaförle gelinliğimiz bağlantılı bir iş. Kuaför salonumuzda da aynı şekilde artışlar yaşandı" diye konuştu.

"Kira ile satış arasında çok bir fark yok"

Gelinlik kiralamanın daha çok tercih edildiğini belirten Abak, "Daha önceleri tarihte belirsizlikler yaşandığından dolayı insanlar gelinliklerine ve randevularına tam karar veremediklerinden dolayı bizlerden de randevu alamıyorlardı. Ama bu kapanmadan sonra tarihler netleşti. Normalleşme sürecine geçtik. Aşılamanın hızlanmasıyla insanlar sağlığına kavuştu. Bundan sonrada inşallah yolumuz açık bir şekilde devam edeceğiz. Anadolu bölgesinde daha çok kiralama söz konusu. Aslında kira ile satış arasında çok bir fark yoktur. Ama insanlar aldıkları zaman onu muhafaza edemediklerinden dolayı satın almayı çoğu kişi tercih etmiyor. Kiralama fiyat aralığımız bu sene 5 bin lira ile 9 bin lira arasında değişiyor" dedi.

Damat Ümit Ergün, "Pandemiden dolayı bazı kısıtlamalar oldu. Bu kısıtlamalar nedeniyle bazı ertelemelerimiz oldu. Bu ertelemelere rağmen şu anda yasaklamalar kalktı ve düğün tarihimizi aldık. Bugün düğünümüz var, mutluyuz" dedi.

Normalleşme başladı, gelin adayları soluğu gelinlikçilerde aldı
Normalleşme başladı, gelin adayları soluğu gelinlikçilerde aldı
Normalleşme başladı, gelin adayları soluğu gelinlikçilerde aldı
Normalleşme başladı, gelin adayları soluğu gelinlikçilerde aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit

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