Normale dönüş bugün başladı: Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalktı
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Normale dönüş bugün başladı: Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalktı

17.12.2020 08:22 | Son Güncelleme: 17.12.2020 08:47

Koronavirüs önlemleri kapsamında yasaklanan kabin bagajı uygulaması yeniden başladı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün kararıyla yolcular bugünden itibaren uçaklara kabin bagajı alabilecek.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uçaklara kabin bagajı alımının yasaklanmasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) aldığı yeni karar doğrultusunda bugün itibariyle yolcular uçaklara yeniden kabin bagajı alabilecek.

MÜJDEYİ TÜRK HAVA YOLLARI GENEL MÜDÜRÜ EKŞİ VERDİ

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Kabin bagaj uygulamamız normale dönüyor! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) yeni düzenlemesinin izin vermesi ile UÇAK İÇİ KABIN EL BAGAJ kurallarımızı 17 Aralık Perşembe günü itibariyle normal uygulamaya döndürüyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Normale dönüş bugün başladı: Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalktı
Normale dönüş bugün başladı: Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalktı
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 08:47:11. #1.14#
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