Nobel Ödüllü İktisatçı Paul Krugman: "Abd'yi Ağır Borçlanmalar Bekliyor"

ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı ekonomik politikaların ABD'yi uçuruma sürüklediğini söyleyen Amerikalı ekonomist Prof. Paul Krugman'ın Trump'ın büyük çaplı vergi indirimlerinin önümüzdeki yıllarda ülkeyi ağır borçlanmaya mecbur bırakacağını belirtti.

Trump'ın göreve başlamasından bu yana ülkede büyümenin Barack Obama'nın ilk döneminden bile geri olduğunu belirten Nobel ödüllü iktisatçı Prof. Krugman, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'a yaptığı açıklamada, Trump'ın ekonomi politikalarına Amerikan Merkez Bankası FED'in bile şüpheli ve kötümser yaklaştığını söyledi. Krugman, Trump böyle devam ederse önümüzdeki yıllarda büyümenin yavaşlayacağı ikazında bulundu. Krugman, ABD'nin 2018 yılının ikinci çeyreğinde ekonominin 4,1 oranında büyüdüğünü bu rakamın ise 2014 yılında Obama iktidarının altında olduğunu söyledi.

"Vergi indirimleri uzun vadede etkili olmayacak"

New York Princeton ve London School of Economics üniversitelerinde Nobel ödüllü ekonomist Prof. Paul Krugman, Trump'ın uyguladığı vergi indirimlerin kısa vadeli çözümler olduğunu belirterek, uygulanan politikaların uzun vadede etkili olmayacağını kaydetti. Vergi indiriminden dolayı ortaya çıkacak olan açığı ABD'nin borçlanarak kapatacağına dikkati çeken Krugman, Obama döneminde başlayan istihdam artışının Trump'ın politikalarıyla alakalı olmadığını belirtti. Krugman, birçok ekonomistin kendisi gibi ABD ekonomisinin 2019-2020 yıllarında yavaşlayacağını savunduğunu belirtti.

Alman İFO Araştırma Enstitüsü Başkanı Clemens Fuest, ABD'nin uyguladığı yüksek cezalı gümrük vergilerinin ekonomik büyümeyi frenleyeceğini belirtti. Amerikan Ekonomi Araştırmaları Organizasyon Merkezi CEPR) yaptığı açıklamada, tam istihdam ve ekonominin büyümesinin enflasyonu yükselttiği de belirterek, "Trump bu politikalarını devam ettirmesi halinde gelecekte maaşlar, kiralar ve günlük ihtiyaçlar artacaktır" açıklamasında bulundu. Merkez, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,9'luk bir artışın gözüktüğünü, bu artışın ilerleyen aylarda da devam edeceğini duyurdu.

"Ekonomik savaşın yansıması ABD halkına olacaktır"

Trump'ın "America First" politikalarından kaynaklanan milyar dolarlık ithalata yönelik ceza vergilerinin uzun vadede Amerikan üreticilere de zarar vereceğini değinen Amerikan Ekonomik ve Politik Araştırmaları Organizasyon Merkezi (CEPR), Trump'ın Çin mallarına uyguladığı yüksek vergilere karşı Çin'in de karşılık vermesi Amerikan ziraat üreticilerine pahalıya mal olacağını duyurdu.

Açıklamada, "Ekonomik savaşın yansıması ise ABD halkına olacaktır. Trump ise Amerika çiftçilerinin zararlarını sübvanse edebilmek için 2 milyar dolar destek vereceği, ticaret savaşları devam etmesi halinde Trump ABD ekonomisine çok miktarda para takviye etmesi gerekiyor. ABD'in ihracatı ise bu cezalı vergilerden dolayı da büyümesi beklenmiyorken, Trump'ın ekonomiye nakit desteği sağlaması da zora girecektir. ABD Kongresi uzmanlarının hesaplamalarına göre 2018 yılında bütçe açığının 800 milyar doları bulduğu açıklandı. Ortaya çıkan bütçe açığı Trump'ın manevra kabiliyetini daralttı. Önümüzde yıl bu açığın daha da büyüyecektir" denildi.

Trum'ın ABD ekonomisine yeterli para takviyesinde bulunmaması halinde ekonominin daha da geriye giderek ülkede işsizlik ve fiyat yüksekliğini kaçınılmaz olacağı belirtildi. - FRANKFURT