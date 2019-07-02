Nitelikli eleman sıkıntısı TİAD Akademi ile azalacak

Takım tezgahları ve makine sektörünün ihtiyacı olan nitelikli personel ihtiyacına çözüm olmak için 2007 yılında TİAD Akademi kuruldu. TİAD Akademi'nin sektörde alanında uzman firmalarla uzun zamandır iş birliği halinde olduğunu dile getiren Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Fatih Varlık, sanayide robot operatörlüğü başta olmak üzere beş yeni programın yolda olduğunu ifade etti.

Türkiye takım tezgahları sektörünün nitelikli eleman sıkıntısını ortadan kaldırmak amacıyla 2007 yılında kurulan Uygulamalı ve Mesleki Teknik Eğitim Merkezi (TİAD AKADEMİ), akademik eğitim almış, sektörün içinden gelen, uzman ve tecrübeli eğitmen kadrosuyla gençleri takım tezgahları sektörüne hazırlıyor.

Kalifiye eleman açığı üretimde nabzı düşürüyor

Türk sanayisinde CNC sistemlerinin kullanımı, tasarım ve imalat sürecinin iyileştirilmesi amacıyla bugüne kadar yedi farklı başlık altında eğitim verdiklerini söyleyen TİAD Başkanı Fatih Varlık, "Sanayi, bir yandan üretimde kritik rol üstlenen CNC operatörlerini bulamamaktan yana şikayet ederken; tedarik konusunda hizmet veren firmalar da bilgi eksikliği ve teknolojinin gündemine hakim olmadığından müşteriye doğru yönlendirmeyi yapamayan personelden yakınıyor. Hem talaşlı imalatta hem sac işlemede; yazılım, ölçüm ve tezgah tedariğinde kalifiye personelin eksikliği; yükselmesinin hayalini kurduğumuz sanayi üretiminde nabız düşürüyor" dedi.

TİAD Akademi'nin, sektörde alanında uzman firmalarla uzun zamandır iş birliği halinde olduğunu dile getiren Varlık, sanayide robot operatörlüğü başta olmak üzere beş yeni programın ise yolda olduğunu, bu eğitimler için Siemens ve Nachi ile partnerlik yaptıklarını ifade etti.

Hem TİAD hem de TİAD Akademi olarak stratejik bir alan olan takım tezgahları sektörün problem ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Varlık, "Rekabet bu kadar yoğunken, kalifiye personel eksikliğinin oluşturduğu kan kaybını durdurmak için dernek olarak TİAD Akademi'yi kurmamız gerekiyordu. Amacımız; sektördeki personele ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim sağlayarak sanayiciye ihtiyaç duydukları nitelikli personeli kazandırmak" ifadelerini kullandı.

"Kalifiye satış mühendisleri yetiştirmeye odaklandık"

Öte yandan Türkiye sanayisine daha iyi hizmet vermek ve yatırım yönlendirmelerini doğru yapan satış personelini yetiştirmek adına Takım Tezgahları (kesici takım, yazılım, ölçüm) satış mühendisi yetiştirme programını gerçekleştirmeye odaklandıklarını söyleyen Varlık, "Bu eğitim ile sektörümüzde tedarikçi konumdaki firmalar, kalifiye satış mühendisleri ile çalışarak kayıpların önüne geçecek, üreticiler de kalifiye satış mühendislerinin doğru yönlendirmeleri ile işlerine uygun teknolojileri kullanacak" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA