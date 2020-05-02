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Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı

Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
02.05.2020 18:46 | Son Güncelleme: 02.05.2020 19:04

Hazine'nin 2020'nin ilk dört ayında net borçlanması, koronavirüs salgınının etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 119 artışla 123 milyar TL'ye ulaştı. Bu rakam yılların ilk dört aylık ortalamasına göre tüm zamanların en yüksek borcu oldu.

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de borçlanmayı artırdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Ocak-Nisan döneminde Hazine'nin net borçlanması geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 119 artışla 56,1 milyar TL'den 123 milyar TL'ye yükseldi. Yılların ilk dört ayları itibarıyla 2020'deki 123 milyar TL'lik net borçlanma, tüm zamanların en yüksek rakamı oldu.

NİSAN'DA REKOR ARTIŞ

Ocak-Mart döneminde 63,3 milyar TL olan Hazine'nin net borçlanmasına, Nisan'da aylık bazda rekor olan yaklaşık 59,7 milyar TL eklendi. Önceki aylık bazda rekor net borçlanma 41,9 milyar TL ile Şubat 2020'de gerçekleşmişti. 31 Mart 2020 itibarıyla merkezi yönetim borç stoğu 1 trilyon 462 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

MAYIS'TA 40 MİLYAR TL BORÇLANACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önceki gün yaptığı açıklamada, Mayıs'ta 40, Haziran'da 22, Temmuz'da 27 milyar TL borçlanmaya gideceğini açıkladı. Hazine, 2020'nin ilk üç ayında 26,4 milyar TL nakit açığı vermişti. Büyük bölümü karantinada geçen Mart ayında Hazine'nin nakit açığı 40,4 milyar TL ile rekor kırmıştı.

Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı

Ekonomi Manşet

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