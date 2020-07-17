Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kampı imha edildi
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Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kampı imha edildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonda örgütün kampı bombalandı, çok sayıda terörist öldürüldü.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kampı imha edildi
17.07.2020 04:57 | Son Güncelleme: 17.07.2020 04:57

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonda örgütün kampı bombalandı, çok sayıda terörist öldürüldü.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, basına yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Ngwuri Gana bölgesinde Boko Haram'a karşı hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Enenche, saldırıda örgütün kampının imha edildiğini, çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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