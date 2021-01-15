Nijerya'da kolera salgınında 14 kişi hayatını kaybetti
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Nijerya'da kolera salgınında 14 kişi hayatını kaybetti

15.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:03
Nijerya'da kolera salgınında 14 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da kolera salgını nedeniyle 14 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya'da kolera salgını nedeniyle 14 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ülkenin güney kesimindeki Benue eyaletinin Sağlık Komiseri Dr. Joseph Ngbea, basına yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun çocuk olduğunu söyledi.

Ngbea, "Eyaletin Guma ve Agatu bölgelerindeki kolera salgını nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Salgına karşı bölge sakinlerine tedbir almaları çağrısı yapan Ngbea, herhangi bir şüpheli durumda yetkililere haber verilmesini istedi.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili biçimde yapılamaması, salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo, maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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