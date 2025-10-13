Nijerya Benin maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Nijerya Benin maçında Osimhen oynayacak mı?

Sarı-kırmızılı takımın yıldız ismi Osimhen, milli takımda yaşadığı olaylarla yeniden konuşulmaya başladı. Oyuncunun toprak sahada idman yapması ve eski otobüslerle yolculuk etmek zorunda kalması büyük tepki topladı. Bununla birlikte, Nijerya Futbol Federasyonu'nun "Bir daha oyundan çıkarılmasın" şeklindeki talimatı da Galatasaray cephesinde huzursuzluk yarattı. Peki Nijerya – Benin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? Osimhen bu önemli maçta sahada olacak mı?

NİJERYA BENİN MAÇINDA OSİMHEN OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nda yaşadığı olaylarla bir kez daha gündeme oturdu. Toprak sahada antrenman yapması ve eski otobüslerle seyahat etmesi tepkilere neden olurken, Nijerya Futbol Federasyonu'nun "Bir daha oyundan almayın" talimatı sarı-kırmızılı camiada büyük rahatsızlık yarattı.

Galatasaray'ın 75 milyon euroluk yıldızı Osimhen, Lesotho ve Benin maçları için milli takıma katıldı ancak kamptaki şartlar gündem oldu. Toprak zeminde yapılan antrenmanlarda görüntülenen 26 yaşındaki futbolcunun, bakımsız bir otobüsle yolculuk yaptığı iddiaları sosyal medyada büyük yankı buldu. Bu durum, Galatasaray yönetiminde ciddi bir huzursuzluk yarattı.

Daha önce Ruanda maçında sakatlık yaşayan Osimhen, bu nedenle Eyüpspor, Konyaspor ve Eintracht Frankfurt karşılaşmalarında forma giyememişti.

Galatasaray cephesi, yıldız oyuncunun bu koşullarda oynamasına karşı çıkarken, Nijerya Futbol Federasyonu'ndan gelen son talimat bardağı taşırdı. Federasyondan üst düzey bir yöneticinin, teknik direktör Eric Chelle'ye "Osimhen'i sakatlık dışında bir daha oyundan almayın" dediği öğrenildi.

Bu kararın, Lesotho maçında 89. dakikada oyundan çıkan Osimhen'in tepkisi sonrası alındığı iddia edildi.

Galatasaray yönetimi, Osimhen'in milli takımda gördüğü fiziksel yük ve antrenman koşullarının oyuncunun sağlığını tehdit ettiğini düşünüyor. Sarı-kırmızılılar, yıldız golcünün daha profesyonel bir ortamda çalıştırılması gerektiğini savunuyor ve bu konuda Nijerya Futbol Federasyonu'yla temasa geçmeye hazırlanıyor.

Tüm tartışmaların ortasında Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı formasıyla çıktığı 43 maçta 26 gol kaydetti. Yüksek performansını sürdürmesine rağmen Galatasaray cephesi, oyuncusunun milli takımda maruz kaldığı zor şartların kariyerine zarar vermesinden endişe ediyor.

BENİN MAÇINDA SAHADA OLMASI BEKLENİYOR

Yaşanan tüm tartışmalara rağmen, yıldız futbolcunun Nijerya – Benin karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor. Galatasaray cephesi ise oyuncusunun fiziksel durumunun yakından takip edilmesini talep ediyor.

NİJERYA BENİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Nijerya Benin maçı 14 Ekim Salı günü 19.00'da başlayacak. Maçın FIFA +'den yayınlanması bekleniyor.