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Nihat Özdemir'in "Takımda 14 kişi kalsa da liglere devam edeceğiz" sözleri, sosyal medyada tepki topladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, sağlık çerçevesinde liglerin ne yapıp ne edip tamamlamak istediklerini belirterek, takımlarda pozitif vaka çıksa dahi o kişiyi ayırarak maçları oynatmaya devam edeceklerini söyledi. Nihat Özdemir'in bu açıklaması, sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisini topladı.

Nihat Özdemir'in 'Takımda 14 kişi kalsa da liglere devam edeceğiz' sözleri, sosyal medyada tepki topladı
16.05.2020 12:10 | Son Güncelleme: 16.05.2020 12:33

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in başladığı dönemde herhangi bir takımdaki futbolcuda koronavirüs tespit edilirse, ligin durdurulması ya da iptalinin olmayacağını açıkladı.

"14 KİŞİ KALSA DA DEVAM EDECEĞİZ"

Maçlar oynanırken, takımların sık sık test yaparak yollarına devam edeceklerini açıklayan Özdemir, "Pozitif çıkabilir. Onları ayıracağız. Diğerlerine test yaparak yola devam edeceğiz. Almanya, takımda 14 kişi kalsa dahi liglere devam etme kararı aldı. Ne yapıp, ne edip Bundesliga'yı bitirmek istiyorlar. Bizim de hedefimiz budur" dedi.

Nihat Özdemir'in yaptığı bu açıklama, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

İşte yazılan mesajlardan bazıları;

Nihat Özdemir'in 'Takımda 14 kişi kalsa da liglere devam edeceğiz' sözleri, sosyal medyada tepki topladı
Nihat Özdemir'in 'Takımda 14 kişi kalsa da liglere devam edeceğiz' sözleri, sosyal medyada tepki topladı
Nihat Özdemir'in 'Takımda 14 kişi kalsa da liglere devam edeceğiz' sözleri, sosyal medyada tepki topladı
Nihat Özdemir'in 'Takımda 14 kişi kalsa da liglere devam edeceğiz' sözleri, sosyal medyada tepki topladı
Nihat Özdemir'in 'Takımda 14 kişi kalsa da liglere devam edeceğiz' sözleri, sosyal medyada tepki topladı
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