Nihat Kahveci'den çarpıcı iddia: Fenerbahçe şampiyon olsa da Erol Bulut'la yola devam etmez

Şehrin göbeğinde skandal! Hangi hayvana ait olduğu bilinmeyen etleri inşaat malzemesi taşır gibi taşıdılar

Atatürk portresinin üzerindeki perde olay oldu! Tepkilerin odağındaki isimden eleştirilere yanıt: Art niyetli çevrelerin düşündüğü gibi biri değilim

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elenen Fenerbahçe için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin şampiyon olsa dahi Erol Bulut'la yola devam etmeyeceğini savundu. Kahveci ayrıca Emre Belözoğlu için de "Benim tanıdığım Emre yarın radikal kararlar alır" iddiasında bulundu.

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'a karşı aldığı yenilgi sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda da Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Sarı-lacivertli takımda Teknik Direktör Erol Bulut eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Sportif Direktör Emre Belözoğlu da karşılaşmayı Selçuk Şahin'le birlikte tribünde takip etti. 42. dakikada Fernandes'in golü ve ardından Lemos'un gördüğü kırmızı kartın ardından morali bozulan Emre Belözoğlu, düşünceli görüntüsüyle dikkat çekti.

"ŞAMPİYON OLSA DAHİ DEVAM ETMEZLER"

Fenerbahçe'nin Başakşehir'e mağlup olduğu maçın ardından Beşiktaş ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Nihat Kahveci, sosyal medya hesabında sarı-lacivertlilerin kötü oyununu değerlendirdi. Fenerbahçe'nin oynadığı futbolun yetersiz olduğunu ifade eden Kahveci, çarpıcı iddialarda bulundu. Sarı lacivertlilerin bu sezon şampiyon olsa dahi Erol Bulut ile yola devam etmeyeceğini ifade eden Kahveci, Emre Belözoğlu'nun radikal kararlar alacağını belirtti.

"İN SAHAYA DERİM"

Nihat Kahveci, arkadaşı Emre Belözoğlu'na seslenerek "Buraya yazın, not alın. Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyon olsa bile Erol Bulut hoca ile devam etmez. Emre Belözoğlu'nun yerinde olmak istemezdim. Görevini yap, bu futbolu izle misali. Çok üzgündür. Tanıdığım Emre yarın radikal kararlar alır. İn sahaya derim, bundan kötüsü olmaz" ifadelerini kullandı.