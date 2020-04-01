Niğde Valisi ve Belediye Başkanından kampanyaya destek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Niğde Valisi Yılmaz Şimşek 1, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 3, Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar'da 1 maaşıyla katılarak destek oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Niğde Valisi Yılmaz Şimşek 1, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 3, Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar'da 1 maaşıyla katılarak destek oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına ülke genelinden olduğu gibi Niğde'den de destek geldi. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek 1, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 3, Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar'da 1 maaşıyla destek oldu.

Vali Şimşek sosyal medyadan yaptığı açıklamada: " Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı ilk etapta 1 aylık maaşımla ben de destekliyorum. Haydi Niğde!

Zaman birlik zamanı, zaman Milli Dayanışma zamanı" dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise: "Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı gönülden destekliyor ve '3 aylık' maaşımı bu kampanyaya bağışlıyorum. Biz birlik olursak her zorluğu aşarız Allah'ın izniyle" diyerek desteğini verdi.

Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar'da 1 aylık maaşını bağışlayacağını açıkladı. - NİĞDE

Kaynak: İHA