Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş Açıklaması

Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş, Niğde'nin belirli bölgelerinde yapılan arazi toplulaştırmaların sona yaklaştığını söyledi.

Toplulaştırmanın vatandaş için büyük bir fırsat olduğunu belirten Müdür Baş, Niğde'de yaklaşık 130 bin dekar alanda toplulaştırmanın tamamlandığını ve 2018 yılı içerisinde Altunhisar ilçesinde arazi toplulaştırma çalışmalarının başlayacağını açıkladı. Baş açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Toplulaştırma iller için bir fırsat. Birçok noktayı, birlikte düzenleyebiliyorsunuz. Miras konularını hissedarlık konularını, mera parsellerinin bir yerde toplanmasını, vatandaşın arazilerinin tek yerde toplanmasını ve daha ekonomik üretim yapılması, hazine arazilerinin tek noktada toplanmasını daha geçmişten beri gelen problemli konuların çözümlenmesi noktasında arazilerdeki problemlerin çözümlenmesi noktasında birçok konuyu yerinde çözülüyor. Bu sebeple toplulaştırma, uygulanan il için bir fırsat. İlimizde yaklaşık 130 bin dekarlık bir alanda tamamlanmak üzere. Bu biten sahaların haricinde 2018 yılı içerisinde Altunhisar ilçemiz merkez Ulukışla, Akçaören ve Yakacık köylerimizi kapsayan bir sahada toplulaştırma çalışmalarına başlayacağız inşallah. Bakanlığımız ihalesini yaptı ama henüz sözleşme gibi imzalanmadığı için fiiliyata geçmedik ama karar verildi programa alındı. Toplulaştırmayı insanlarımız iyi değerlendirip iyi yönetildiği takdirde belde için köy için kasaba için çok büyük bir fırsat. Çok büyük bir imkan. Avrupa ortalamalarına baktığımız zaman bunun ne kadar gerekli olduğunu parsel büyüklüklerine baktığımız zaman rakamlar göz önüne seriyor."

Üretim planlaması yapacak

Çiftçilerin maliyetlerini büyük ölçüde azaltacağını ifade eden Baş, "Bir çiftinin farklı bölgelerde olan arazileri tek bir alanda toplanmış olacak. Ekonomik büyüklüğe erişiyor araziler. Daha az masrafla daha karlı bir üretim metodu benimsenmiş oluyor. Artı çok daha rahat üretim planlaması yapılıyor toplu arazilerde. Ulaşım imkanları, yollar yapılıyor. Sulama sistemleri projesine dahil edildiği zaman sulama altyapıları hazırlanıyor. Zaten tarımsal üretimin temel girdileri bunlar. Ekonomik üretim çiftçi açısından daha az masraflı ve daha çok verim alınan bir metot diyelim. Bizim insanımızın toprağıyla duygusal bir bağı var. Vatan millet sevgimiz de buradan geliyor zaten. Tabi ki sıkıntılar yaşanıyor. Tabi ki yüzde 100 belki beklentiler insanların kafasındaki beklentilere ulaşamıyor ama maksimum düzeyde memnuniyeti sağlamaya çalışıyoruz. Belirli kriterleri var bunların. Toprak yapısına bakıyorsunuz, toprak verimliliğine bakıyorsunuz, arazi eğimine bakıyorsunuz, iklimsel verilerine bakıyorsunuz, arazide yetiştirilen ürünlere bakıyorsunuz, yüzlerce kritere bakıyorsunuz bunların içerisinde. Bu kriterlerin hepsi bir araya getiriliyor haritalama çalışmaları yapıyorsunuz. Arazi eğimlerini dikkate alıyorsunuz. Buna benzer bir sürü kriteri harmanlıyorsunuz ona göre bir düzenleme yapılıyor. Tabi ki bunlar yapılırken de yıllardır insanlarımızın çalıştığı ekip diktiği araziler belki bazen yer değiştirmiş olabiliyor ama Niğde bu kapsamda genelde sorunsuz geçiriyor diyebiliriz" ifadelerini kullandı. - NİĞDE